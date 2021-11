Kuzma met fin à la séquence de Ricky

Bien qu’au début de la saison, peu l’auraient cru, ce Cavaliers-Wizards était le duel entre deux des meilleures équipes du début de saison en NBA. Les Cavs, après l’exposition de Ricky Rubio au Madison Square Garden, étaient à la recherche de leur première séquence de cinq victoires consécutives depuis avril 2018. C’est-à-dire depuis le départ de LeBron James. Avec trois jours de congé, ils accueillaient des Wizards qui continuent de gagner et de gagner et de gagner… et de gagner encore. 94-97 et désormais 8-3 pour ceux de la capitale, en tête à l’Est (avec les Bulls). Les Cavs sont à 7-5. Ils ont gagné des matchs qu’ils auraient logiquement dû perdre. Cette fois, ils en ont perdu un qu’ils avaient presque gagné.

La séquence de fin a illuminé le moment brillant des Wizards d’un Wes Unsled Jr qui fait un travail fabuleux, pour l’instant. De +10 déjà au quatrième quart-temps (80-70), les Cavs ont obtenu 87-78 à l’équateur, après un triple de Ricky qui a brisé quelques minutes de sécheresse, et ils menaient 93-89 avec trente secondes à jouer. Mais Kyle Kuzma, qui avait frappé deux 3 points d’affilée peu de temps auparavant pour rapprocher les Wizards, a effectué deux autres tirs depuis la ligne des 3 points. Et entre les deux tirs, Ricky Rubio a raté un de ses deux lancers francs. Total : 94-95. Les Cavs ont généré un bon tir, mais Darius Garland a raté un triple sorti, dans une très bonne situation, et Kispert a ensuite inscrit le dernier panier, déjà dans la dernière seconde. Dans un duel d’inertie positive, les Wizards étaient plus forts.

Kuzma, envoyé par les Lakers à Washington dans le commerce de Russell Westbrook, a ces choses quand il s’allume : il a réalisé ces quatre triples au quatrième quart et six au total pour 22 points. Et il a laissé un message au public de l’Ohio : « Vos fans ont été à blâmer pour cela. Il y en avait avec une pancarte qui disait que LeBron m’avait donné ma bague de champion. Eh bien, j’ai dit à ceux-là qu’ils ne seraient vraiment pas de la merde sans LeBron. » Un autre trapaser de LA, Montrezl Harrell, a été décisif avec 24 points et 11 rebonds sur le banc. ET les Wizards ont gagné sans une bonne performance de Spencer Dinwiddie (11 points) et Bradley Beal, qui a reconnu avoir joué excentré après le récent décès de sa grand-mère (13 points, 4/19 au tir). Plus de crédit pour une équipe avec une excellente énergie.

Ricky a bien joué, encore une fois. Il a marqué 20 points, pris 5 rebonds et distribué 5 passes décisives. Le penalty était ce coup franc final, qui a pu éviter ce qui était le premier et dernier avantage de son rival dans toute la seconde mi-temps. Sans Collin Sexton (Markkane et Love non plus) Il a assumé la responsabilité de marquer, cette fois sans viser de l’extérieur (1/5 en triple). Il a entendu des cris de ‘MVP’ et après le match il a demandé de tourner la page : « Nous devons apprendre. Pour être si jeunes, nous avons très bien joué les finales les autres jours. Cette fois, nous ne l’avons pas fait. Nous avons concédé des triples ouverts, et cela vous tue dans des jeux comme celui-ci. Mais des erreurs sont commises, c’est ainsi. Il faut le voir en vidéo, apprendre et avancer ».

Garland, qui avait la victoire entre les mains, a terminé avec 19 points et 4 passes décisives. ET Evan Mobley, le vétéran de l’intérieur qui va pour la recrue de l’année, a clôturé avec 19 et 7 rebonds. Son partenaire dans les nouvelles tours de pierres précieuses des Cavs, Jarrett Allen, a récolté 13 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.