KV Subramanian quitte le CEA après 3 ans

« Je reviens avec une énorme satisfaction personnelle d’avoir fait partie d’une équipe qui a fait preuve de leadership comme Mahendra Singh Dhoni l’avait fait pendant des moments très difficiles », a-t-il déclaré à FE.

Krishnamurthy V Subramanian, qui, en tant que conseiller économique en chef, a aidé à diriger l’économie pendant une crise de Covid sans précédent et avant, a quitté le ministère des Finances vendredi. Il retourne à l’université après avoir servi pendant trois ans à l’édifice du Nord.

« Je reviens avec une énorme satisfaction personnelle d’avoir fait partie d’une équipe qui a fait preuve de leadership comme Mahendra Singh Dhoni l’avait fait pendant des moments très difficiles », a-t-il déclaré à FE. Bien que l’équipe n’ait inscrit que 129 points lors de la finale du trophée des champions T20 en 2013, Dhoni a inculqué la conviction qu’elle pouvait battre l’Angleterre.

« De la même manière, nous avions dit que malgré la plus forte baisse de croissance pendant la pandémie (le PIB réel a contracté un record de 7,3 % au cours de l’exercice 21), il y aurait une reprise en forme de V et c’est arrivé. Nous avons maintenant la reprise économique la plus forte avec une stabilité macroéconomique », a-t-il déclaré.

Il a fait l’éloge du Premier ministre Narendra Modi pour avoir fait preuve d’un « énorme courage de conviction pour être différent au milieu de la pandémie ». « Quand tous les autres pays se précipitaient pour survivre à la pandémie, nous avons entrepris des réformes de deuxième génération », a-t-il déclaré. Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures du côté de l’offre et, contrairement à beaucoup d’autres qui connaissent actuellement une inflation élevée, il ne s’est pas seulement concentré sur la stimulation de la demande. La politique budgétaire a été modifiée pour se concentrer davantage sur les dépenses d’investissement qui ont un effet multiplicateur élevé, a-t-il déclaré.

« C’est ça le leadership. Dans les moments difficiles, il est facile d’accumuler la misère, mais le leadership est démontré en inculquant de manière crédible à tout le monde la conviction que nous surmonterons cette adversité », a-t-il déclaré. « Je pense que ce sont des aspects qui me procurent une énorme satisfaction. Aucun CEA en Inde indépendante n’avait dû traverser une période aussi tumultueuse », a-t-il ajouté.

Subramanian a récemment déclaré que ce serait la décennie de croissance inclusive de l’Inde. « Remarquez-moi, cette décennie sera la décennie de croissance inclusive de l’Inde. Au cours de l’exercice 23, nous prévoyons que la croissance se situera entre 6,5 % et 7 %, puis s’accélérera davantage à mesure que l’impact de ces réformes se fera sentir », a-t-il déclaré.

En tant qu’auteur principal des enquêtes économiques annuelles ces dernières années, Subramanian avait préconisé un « cycle d’investissement vertueux » pour atteindre des taux de croissance élevés sur une base durable. Il est également sorti avec un concept intéressant, « Thalinomics », qui était une tentative de quantifier ce qu’une personne ordinaire a payé pour un repas complet à travers l’Inde. Il avait succédé à Arvind Subramanian, qui avait quitté en 2018, raccourcissant son mandat de quelques-uns mois en citant des « engagements familiaux pressants ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.