K’Vaughan Pope sort du terrain au milieu d’un match d’Akron

C’est une situation que l’on ne voit pas souvent dans le football.

Samedi, lors du match de l’Ohio State contre Akron, les Buckeyes ont connu une situation intéressante en fin de première mi-temps. Le secondeur K’Vaughan Pope a été vu en train de quitter le terrain après une violente dispute avec ses entraîneurs sur la touche.

Selon Austin Ward, journaliste des Buckeyes pour Lettermen Row, Pope a fait irruption dans les vestiaires après avoir été écarté du terrain avant d’entrer dans le match en tant que remplaçant. En quittant le terrain, Pope aurait jeté ses gants dans les gradins et tenté d’enlever son maillot.

Pope a finalement été escorté jusqu’au vestiaire de l’État de l’Ohio, car il semblait que sa nuit était terminée avec les Buckeyes dirigés vers la moitié 38-7.

Pope a essayé de courir sur le terrain dans un sous-ensemble. Teradja Mitchell lui a fait signe de partir, et Pope a pris d’assaut la ligne de touche, a commencé à marcher vers le tunnel et a ensuite dû être cajolé par un membre du personnel de l’État de l’Ohio. Il jeta ses gants dans les gradins et enleva son maillot.

