KVS ouvre la fenêtre d’admission en ligne pour la classe 1; Dates importantes connues et autres détails

Le processus d’admission de Kendraya Vidyalaya Classe 1 commence aujourd’hui, 1er avril

Les inscriptions en ligne pour Kendriya Vidyalaya Sangathan commencent aujourd’hui le 1er avril. Les candidats peuvent s’inscrire dans une fenêtre de 19 jours. La dernière date pour postuler en ligne pour les admissions de classe I est le 19 avril jusqu’à 19 h. Les détails complets, les directives d’admission pour la session 2021-22 sont disponibles sur kvsangathan.nic.in

La liste provisoire des candidats sélectionnés et de la liste d’attente sera publiée après la fin de l’inscription. Les listes peuvent être trouvées en ligne. L’admission dans la catégorie RTE se fera d’abord, suivie de la catégorie de priorité de service et enfin du manque à gagner dans la catégorie de réservation.

La première liste des candidats sélectionnés selon le calendrier officiel sera publiée le 23 avril. La deuxième liste pour le siège vacant après l’admission de la première liste arrive le 30 avril. La troisième liste provisoire arrive le 5 mai. Liste des catégories de service prioritaire pour les candidats non réservés seront placés entre le 3 et le 5 mai.

Une deuxième annonce d’inscription hors ligne sera faite si un nombre suffisant de candidatures en ligne n’est pas reçu. La prolongation de la date de la deuxième notification d’admission au titre des dispositions RTE et de la catégorie réservée se fera le 10 mai. Les inscriptions dans cette catégorie prendront fin dans trois jours à compter du jour de l’annonce. Les listes de candidats sélectionnés seront publiées le 15 mai.

Pour l’admission en classe II (sauf classe XI), les inscriptions hors ligne débuteront le 8 avril. La dernière date d’admission pour les classes jusqu’au VIII se termine le 31 mai 2021 L’inscription des étudiants de classe XI commence dix jours après la déclaration de l’examen CBSE Board résultats. Pour les lots Non-KV, l’inscription n’aura lieu qu’après la fin de l’admission des étudiants KV.

Pour l’admission jusqu’aux classes VIII, aucun certificat de transfert scolaire n’est requis si les candidats remplissent les conditions d’éligibilité et fournissent un certificat de naissance délivré par une autorité gouvernementale. Les inscriptions pour toutes les classes sont gratuites.

Pour être admis en classe 1, il faut compléter le processus de candidature en téléchargeant des copies numérisées de la photographie, du certificat de naissance, du certificat EWS du candidat (le cas échéant, etc. soumission du formulaire. Les jumeaux / triplés peuvent être admis dans la catégorie des filles célibataires conformément aux directives de la KVS

Les admissions en classe IX se feront par le biais d’un test d’admission dans des matières comme l’hindi, l’anglais, les sciences, les sciences sociales et les mathématiques.

