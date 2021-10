Kwasi Kwarteng a été giflé après que le Trésor ait eu des réclamations énergétiques du secrétaire aux Affaires | Politique | Nouvelles

M. Kwarteng, 46 ans, a été accusé d’avoir « inventé des choses » après que le secrétaire aux Affaires a affirmé qu’il travaillait avec le chancelier de l’Échiquier sur les plans de renflouement des usines britanniques. S’adressant à Trevor Phillips sur Sky News, M. Kwarteng a déclaré: « J’ai parlé très longuement avec [the] l’industrie des utilisateurs énergivores vendredi.

« Nous avons déjà, ces dernières années, apporté beaucoup de soutien sur l’électricité, sur la tarification de l’électricité, en particulier l’électricité.

« Et nous parlons constamment avec eux pour voir s’il y a un moyen de le traverser et nous engageons également le Trésor.

« Je ne peux rien promettre pour l’instant, mais nous sommes absolument concentrés sur la résolution de ce problème. »

Mais le secrétaire aux affaires a révélé à la BBC qu’il n’avait pas encore demandé au Trésor de financer une subvention pour le secteur de l’énergie.

M. Kwarteng a déclaré: « Je n’ai pas demandé des milliards.

JUST IN: Un autre en route! Le Royaume-Uni en pourparlers pour un méga accord commercial avec SIX pays

« Nous avons des schémas existants.

« Je travaille en étroite collaboration avec Rishi Sunak, le chancelier, pour nous aider à traverser cette situation. »

Les commentaires de l’homme de 46 ans surviennent à un moment où la flambée des coûts de l’énergie pourrait forcer de grandes usines à fermer à moins que le gouvernement n’intervienne.

Mais le député de Spelthorne favorable au Brexit a depuis été réfuté par des sources au sein du département de M. Sunak.

« Ce n’est pas la première fois que le BEIS [Department for Business, Energy and Industrial Strategy] Le secrétaire a inventé des choses dans des interviews », a déclaré une source à Sky News.

LIRE LA SUITE: Boris prépare des élections générales au début de l’hiver – Starmer en alerte sur les « luttes syndicales »

« Pour être clair comme de l’eau de roche, le Trésor n’est impliqué dans aucune discussion. »

Une autre source a déclaré au Telegraph que « le Trésor n’est en pourparlers avec personne » et a ajouté que le département « n’avait vu aucune proposition ».

Selon le journal, des sources proches de M. Kwarteng ont depuis affirmé que le Trésor était en pourparlers avec le BEIS mais qu’il n’y a pas encore eu de demande de fonds.

La querelle entre BEIS et le Trésor intervient moins d’un jour après que Boris Johnson se soit envolé pour Marbella pour passer des vacances en famille avec Carrie et le fils du couple, Wilfred.

Les députés conservateurs auraient affirmé que la dispute était typique des querelles du Cabinet lorsque le Premier ministre est absent.

A NE PAS MANQUER :

La guerre éclate alors que Boris fait face à une nouvelle dispute avec les juges [LIVE]

Heseltine met en garde contre une hausse « méchante » des taux d’intérêt sur fond de craintes inflationnistes [WARNING]

Shamima Begum a émis un nouvel avertissement sur le retour au Royaume-Uni [REVEALED]

Cependant, le député de Brigg et Goole Andrew Percy, a averti : « Si le gouvernement est sérieux au sujet de la mise à niveau, les gens du Trésor doivent comprendre qu’une grande partie de l’économie du Nord est soutenue par l’industrie lourde. »

M. Percy, dont le siège est à cheval sur plusieurs lieux de travail industriels du nord du Lincolnshire et de l’East Riding of Yorkshire, a ajouté: « Il ne sert à rien de prétendre que nous pouvons nous enfouir la tête dans le sable à ce problème ou de prétendre d’une manière ou d’une autre que l’industrie a juste besoin de faire plus lui-même.

« Vous ne pouvez pas monter de niveau si vous finissez par mettre à niveau l’industrie lourde dans le nord de l’Angleterre.

« Il semble y avoir un parti pris dans certaines parties du Trésor contre l’industrie lourde – ils la considèrent comme quelque chose du passé. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

« Il s’agit d’un problème très réel qui est en partie l’œuvre du gouvernement et qui ne peut donc être résolu qu’avec l’intervention du gouvernement. »