Kwasi Kwarteng honteux alors que le Royaume-Uni « brûle 25 millions d’arbres » pour l’énergie verte malgré l’engagement de déforestation | Sciences | Nouvelles

Il intervient alors que le secrétaire à l’Énergie, Kwasi Kwarteng, prend la parole lors de l’événement en marge de la COP26 Bright Blue, pour aborder le rôle de la bioénergie et du zéro net, et une discussion sur la combustion à ciel ouvert des déchets. Mais alors que le Premier ministre Boris Johnson a rejoint 100 dirigeants mondiaux à la COP26 dans un engagement à arrêter la déforestation, la Grande-Bretagne continuera à produire de l’électricité en « brûlant l’équivalent de plus de 25 millions d’arbres par an », selon les calculs d’experts du Telegraph.

Le gouvernement a été critiqué pour « ignorer commodément » une centrale électrique à biomasse qui brûle des granulés de combustible fabriqués à partir de bois transformé.

La critique vient de scientifiques de premier plan qui affirment que la centrale à biomasse de Drax dans le North Yorkshire, qui reçoit 2,3 millions de livres sterling par jour de subventions vertes des consommateurs, libère plus de carbone dans l’atmosphère que le charbon qu’elle brûlait auparavant.

Mais le gouvernement dit qu’il s’agit d’une forme d’énergie renouvelable parce que les arbres brûlés sont replantés.

Mais les experts soulignent que les arbres repoussés mettent de nombreuses années à réparer les dommages causés en les brûlant en premier lieu.

Les dirigeants mondiaux, dont M. Johnson, ont déjà reconnu que cela devait être amélioré pour lutter contre la crise climatique.

Et pourtant, alors que le gouvernement continue d’affirmer que la biomasse est une forme d’énergie renouvelable, certains prétendent même qu’elle est tout aussi mauvaise que l’utilisation de combustibles fossiles.

Lord Randall, qui était conseiller en environnement de Theresa May, a qualifié les subventions d' »incompatibles » avec les engagements climatiques de la Grande-Bretagne à la COP26.

Il a déclaré que la biomasse est comme un « quatrième combustible fossile » qui inflige des dommages à court terme au climat et « autant sinon plus » que le pétrole, le gaz et le charbon et endommage les forêts et la biodiversité.

Et Lord Randall n’est pas le seul expert à s’opposer à la biomasse.

Adam Eagle, directeur général de Lifescape, un groupe d’anciens avocats qui a accusé Drax de greenwashing, a déclaré : « Boris Johnson s’efforce d’amener des pays comme le Brésil et l’Indonésie à protéger leurs forêts, tout en ignorant commodément l’énorme moteur de la destruction des forêts mondiales qui Drax fournit ici au Royaume-Uni ».

Ces critiques ont été rejoints par des centaines d’experts et de militants du mouvement climatique qui craignent que la classification de la biomasse comme source d’énergie « renouvelable » constitue une menace pour la biodiversité et les objectifs climatiques.

Il leur semble étrange que le gouvernement se soit engagé à arrêter la déforestation mais utilise toujours un si grand nombre d’arbres pour créer de l’énergie dans un processus qui émet des gaz à effet de serre et affecte négativement le climat.

Cela survient également après que le GIEC de l’ONU a publié un «code rouge» pour que l’humanité s’attaque d’urgence à la crise climatique, car il a averti que le temps presse.

Et M. Kwarteng l’a reconnu.

S’adressant au programme Today de la BBC Radio 4 en août, il a déclaré que le rapport aiderait à » inciter à l’action » à Whitehall pour stimuler le travail sur le changement climatique.

Il a déclaré: «Je pense que c’est quelque chose sur lequel le gouvernement et moi-même, dans le département, sommes très concentrés.

« Nous devons conduire l’action et nous avons besoin d’un sentiment d’urgence dans les mesures que nous adoptons. »

Mais alors qu’il a souligné que l’urgence est nécessaire, son soutien à la biomasse, qui, selon les experts, peut prendre des décennies voire des siècles pour compenser le carbone émis par la combustion des arbres, semble être en contradiction avec sa rhétorique climatique.

En plus de la combustion du bois effectuée à Drax, des émissions supplémentaires proviendraient également de l’expédition des granulés vers le North Yorkshire, dont une grande partie provient d’Amérique du Nord.

Au total, on estime que le passage du charbon au bois émet environ trois milliards de kg de carbone de plus par an que le charbon.

BEIS a été contacté pour commentaires.