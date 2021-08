KXIN Stock: Pourquoi Kaixin Auto monte en flèche aujourd’hui

La fabrication de véhicules électriques (VE) s’intensifie dans le monde entier. Hier, le président Joe Biden a rencontré certains des plus grands constructeurs automobiles au monde concernant les véhicules électriques. La Chine prévoit d’augmenter la production de véhicules électriques. Lucide Moteurs (NASDAQ :LCID) entrera cette année dans la phase de production de son modèle phare. Et maintenant, d’autres entreprises s’apprêtent à lancer leurs propres activités centrées sur les véhicules électriques. Parmi ceux-ci se trouve Kaixin Auto Holdings (NASDAQ :KXIN), et l’action KXIN est en plein essor à cause des nouvelles.

Kaixin Auto est une entreprise qui s’est fait un nom en tant que revendeur de voitures neuves et d’occasion en Chine continentale. L’entreprise a connu des difficultés jusqu’en 2020 en ce qui concerne les bénéfices. Et, il n’a pas fourni de détails sur son acquisition promise pendant des mois. Cette acquisition a finalement fait surface en avril, lorsqu’elle a révélé que Kaixin achèterait Haitaoche Limited. Cela permet à l’entreprise de se développer dans le commerce électronique et les ventes de véhicules électriques.

KXIN Stock Rockets sur le plan de production de véhicules électriques

L’entreprise fait un pivot majeur alors que le paysage des ventes d’automobiles change rapidement. Les médias chinois font état d’une nouvelle et énorme source d’énergie à des fins industrielles. Cette énergie est à l’origine sapée par l’extraction de crypto-monnaie dans le pays, contre laquelle le Parti communiste chinois (PCC) s’attaque fortement. Maintenant, avec plus de 50 térawattheures d’électricité disponibles en l’absence de mineurs de crypto, le pays espère canaliser l’énergie dans une industrialisation soucieuse du climat.

Concrètement, la province chinoise du Guizhou pourra profiter de cette énergie. Elle construira 4 500 bornes de recharge de véhicules électriques avec l’excédent de puissance. L’annonce réitère l’intention du pays – et du monde entier – de se concentrer sur les véhicules électriques. Le changement de Kaixin vient de cet état d’esprit.

Kaixin annonce aujourd’hui dans un communiqué de presse qu’il se lancera dans la recherche, le développement et la production de ses propres véhicules électriques. Ce nouveau modèle économique placera Kaixin aux côtés des principaux acteurs chinois des véhicules électriques Li Auto (NASDAQ :LI), XPeng (NYSE :XPEV) et Nio (NYSE :NIO), qui commence maintenant à étendre sa portée en dehors de la Chine.

Les nouvelles permettent à l’action KXIN de réaliser de gros gains aujourd’hui. Le titre est en hausse de près de 51 % aujourd’hui. De plus, le volume des transactions explose. 172 millions d’actions se négocient, bien plus que la moyenne quotidienne de KXIN de seulement 545 000.

