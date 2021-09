KXperience : Alors que la culture coréenne gagne en fanfare en Inde, l’Office du tourisme de Corée organise un événement virtuel pour le public indien

L’expérience est susceptible d’être populaire parmi les amoureux de la Corée en Inde. (Image représentative)

Tourisme coréen en Inde : Coup de pouce au tourisme coréen ! Avec la pénétration de la K-Pop, la culture coréenne gagne rapidement une solide base de fans en Inde. Compte tenu de cette vague croissante, l’Organisation coréenne du tourisme ou KTO a décidé de lancer une série d’expériences coréennes virtuelles uniques pour le peuple indien, ainsi que des concours sur les réseaux sociaux et des offres spéciales sur les produits coréens, selon un rapport de l’agence de presse PTI. . Pour donner effet, l’organisation s’est associée à plusieurs marques afin de pouvoir créer des expériences agréables pour les amoureux de la culture coréenne ainsi que les voyageurs dans l’espace virtuel, car les restrictions de voyage restent en place en raison de la pandémie de coronavirus.

L’événement virtuel, appelé KXperience, se déroulera jusqu’au 15 novembre de cette année et vise à offrir au public une escapade coréenne complète, avec K-Beauty, K-Pop, K-Drama et K-Food, ainsi que avec des offres de réduction sur les produits coréens.

Le rapport citait le directeur du bureau de KTO à New Delhi, Young-Geul Choi, disant que l’organisation avait remarqué un engagement croissant des Indiens dans K-Drama, K-Pop et K-Food, et a donc pensé à cet événement virtuel pour garder les amoureux de la Corée et voyageurs en Inde liés à la culture du pays jusqu’à ce que les restrictions physiques soient levées et qu’ils puissent à nouveau visiter le pays.

AK Challenge est également organisé par KTO dans le cadre de l’expérience au cours de laquelle les fans seraient encouragés à regarder les vidéos KXperience sur la plate-forme BookMyShow et à en créer leurs propres versions. Ils peuvent ensuite partager leurs versions sur différentes plateformes de réseaux sociaux avec « #KXperience », avec la possibilité de gagner des prix.

L’expérience est susceptible d’être populaire parmi les amoureux de la Corée en Inde, qui ont pris de l’ampleur au cours des dernières années et en particulier pendant la pandémie de coronavirus.

