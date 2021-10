KY AG porte l’affaire devant la Cour suprême et affirmera que les AG auront le pouvoir de défendre les lois pro-vie devant les tribunaux

Publicité

Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, se prépare à porter une importante affaire pro-vie devant la Cour suprême des États-Unis et cela pourrait créer un précédent national.

Cameron, qui plaidera l’affaire devant la Cour suprême le 12 octobre, défend les lois du Kentucky qui reconnaissent que la classification humaine des enfants à naître est importante.

Le gouverneur démocrate du Kentucky Andy Beshear n’a pas voulu défendre la loi devant les tribunaux.

Cameron porte l’affaire devant la Cour suprême et fera valoir qu’un procureur général de l’État a le droit légal de plaider au nom des lois de l’État devant les tribunaux sans le soutien du gouverneur.

Cameron a déclaré dans un communiqué :

Il y a trois ans, l’Assemblée générale a adopté le HB 454 en reconnaissance de l’humanité de l’enfant à naître, et nous l’avons fièrement défendu depuis notre entrée en fonction. Les Kentuckiens m’ont élu pour représenter les intérêts du Commonwealth devant les tribunaux, et la semaine prochaine, nous sommes impatients de plaider devant la Cour suprême des États-Unis pour notre capacité à continuer à défendre cette importante loi pro-vie. L’affaire initiale portait sur le HB 454, également connu sous le nom de loi sur les droits de l’homme des enfants à naître, qui «interdirait un avortement sur une femme enceinte qui entraînerait la mutilation corporelle, l’écrasement ou la vivisection humaine de l’enfant à naître lorsque le poste probable -l’âge de fécondation de l’enfant à naître est de 11 semaines ou plus, sauf en cas d’urgence médicale.

Le bureau de Cameron a ajouté :

En 2019, un juge fédéral a annulé la loi et l’affaire a été portée en appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit. Après avoir pris ses fonctions en décembre 2019, le procureur général Cameron a défendu la loi devant le sixième circuit au nom du gouverneur nouvellement élu Andy Beshear, et le sixième circuit a statué contre la loi lors d’un vote divisé.

Après que le gouverneur Beshear a refusé de continuer à défendre le House Bill 454, le procureur général Cameron a déposé une requête en intervention dans l’affaire. Lorsque le sixième circuit a rejeté la requête, le procureur général Cameron a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’entendre l’affaire.

L’introduction de l’affaire indique :

Cette affaire a commencé comme une contestation d’une loi du Kentucky réglementant l’avortement, mais il s’agit maintenant d’un différend concernant l’autorité d’un État à garantir que ses lois sont pleinement défendues par cette Cour. Dans notre système de gouvernement à double souverain, les États ont un intérêt substantiel à faire respecter leurs lois. En reconnaissance de ce fait, les États décident eux-mêmes qui défendra leurs lois devant les tribunaux.

En vertu de la loi du Kentucky, le procureur général Daniel Cameron a non seulement le pouvoir mais aussi le devoir de défendre les lois du Kentucky contre toute contestation judiciaire… Et lorsqu’un autre fonctionnaire de l’État refuse de faire appel d’une décision défavorable, la loi du Kentucky habilite le procureur général à intervenir et à continuer de défendre loi de l’État en appel.

Le président du Sénat du Kentucky GOP, Robert Stivers, soutient pleinement les efforts de Cameron.

« C’est le droit des membres de l’Assemblée générale, en tant que décideurs, de choisir qui nous voulons défendre devant les tribunaux les lois que nous adoptons », a déclaré Stivers.

« La Constitution accorde à la législature le pouvoir de prescrire par la loi quelles sont les politiques de cet État, et nous avons déterminé que le procureur général devrait remplir ce rôle. La question dans HB 454, les droits de l’enfant à naître, est importante pour nous en tant que législateurs, et je remercie le général Cameron d’avoir représenté l’Assemblée générale à la Cour suprême des États-Unis », a-t-il ajouté.