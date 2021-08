Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai : ZEE5 diffusera le dernier film de Surekha Sikri

Sikri, décédé en juillet des suites d’un arrêt cardiaque à 75 ans, jouera un rôle central dans le film

Le géant du streaming ZEE5 a annoncé que le dernier film du légendaire acteur de Bollywood Surekha Sikri — Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai — sortira sur la plateforme. Le film met également en vedette Surbhi Jyoti, Jassie Gill, Bijendra Kala, Vijay Raaz et Atul Shrivastava.

Le film est basé sur le message “Sonam Gupta Bewafa Hai” écrit sur un billet de banque devenu viral sur les réseaux sociaux.

Les réalisateurs du film ont déclaré que Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai se déroule dans une petite ville de l’Uttar Pradesh et suit le voyage de Sintoo, qui tombe amoureux de l’idole de la ville, Sonam Gupta, une fille hors de sa ligue. Sintoo est confus lorsque Sonam rend ces sentiments au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Une comédie d’erreurs s’ensuit lorsque la ligne de la note devient virale, déclenchant une chaîne d’événements.

Le film est réalisé par Ssaurabh Tyagi et présenté par Jayantilal Gada de Pen Studios.

Gada a déclaré que le script était inspirant et intéressant. Il a ajouté que ce qui a attiré leur attention, c’est comment un incident viral qui a attiré l’attention du pays a été transformé en une histoire contemporaine axée sur le contenu.

Sikri, décédé en juillet des suites d’un arrêt cardiaque à 75 ans, jouera un rôle central dans le film.

L’acteur trois fois lauréat d’un National Award a été malade pendant un certain temps et a même subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2018 et 2020. L’acteur vétéran a eu une carrière de plusieurs décennies qui a couvert les films, le théâtre et la télévision. Elle a fait ses débuts sur grand écran en 1978 avec le drame politique Kissa Kursi Ka. Elle a remporté trois fois le National Film Award de la meilleure actrice dans un second rôle : Tamas en 1988, Mammo en 1995 et Badhaai Ho en 2018.

L’acteur a également trouvé la popularité sur le petit écran, en particulier pour son tour en tant que matriarche de la famille sévère Kalyani Devi dans Balika Vadhu. Elle a joué dans la série de 2008 à 2016. Elle a également reçu de nombreux éloges pour son personnage dans Badhaai Ho.

