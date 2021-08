Kyber et FLURRY fournissent des liquidités abondantes et de faibles taux de glissement | Invezz

Kyber Network et FLURRY Finance collaborent pour offrir aux traders une agriculture de rendement inter-chaînes plus efficace, une liquidité abondante et de faibles taux de glissement via l’échange décentralisé Dynamic Market Maker (DMM), a appris Invezz dans un communiqué de presse. . Les rhoTokens stables de FLURRY Finance, qui s’alignent sur la liquidité élevée et les faibles coûts de transaction de KyberDMM, augmenteront en tant que moyen d’échange dans les transactions quotidiennes. Cela fait de KyberDMM un endroit idéal pour garder FLURRY Finance liquide.

Règlement de jetons de récompense extrêmement lucratif

Les détenteurs de jetons FLURRY $ peuvent régler des jetons de récompense avec des taux de glissement extrêmement bas via KyberDMM, qui s’efforce d’utiliser ses fonds de liquidité accrus pour atteindre une efficacité de capital élevée. Dans ces groupes, le glissement de l’efficacité du capital des paires stables peut être jusqu’à 100 fois supérieur au statu quo. Des tarifs dynamiques optimisent la rentabilité. À leur tour, ces taux sont influencés par les conditions du marché.

Pour gagner des revenus pour les commerçants, FLURRY liquidera régulièrement les jetons stablecoin sous-jacents. Cela sera également fait pour minimiser l’exposition à la volatilité des prix symboliques.

Mike Ting, PDG de FLURRY Finance, a déclaré :

«Nous sommes très enthousiastes à propos de notre collaboration avec Kyber car elle offrira de nombreux avantages à long terme, tels que permettre aux détenteurs de FLURRY $ de gagner des frais en fournissant des pièces stables aux fonds de liquidité KyberDMM avec des frais de transaction minimes. Ceci est bénéfique à la fois pour les plateformes et les communautés. FLURRY génère des revenus pour ses utilisateurs, tandis que Kyber attire plus de liquidités, ce qui entraîne moins de dérapages et de coûts pour tous.

Le partenariat fait suite à la clôture récente d’un tour de financement d’investissement de 3 millions de dollars

Il y a un mois, FLURRY Finance a clôturé un tour de table de 3 millions de dollars pour des investisseurs du calibre de GenBlock Capital, One Block, AU21 Capital, Dutch Crypto Investors et plus encore. Le nouveau partenariat permet également aux utilisateurs de FLURRY de créer différents rhoTokens (rhoUSDC, rhoUSDT, rhoBUSC). En réalité, ils n’ont pas à détenir la monnaie stable en question.

Lancement complet du produit au troisième trimestre 2021

FLURRY Finance prévoit un IDO sur la rampe de lancement CardStarter, qui est basée sur Cardano (ADA / USD). Il s’adresse aux membres de la communauté qui souhaitent posséder le jeton $ FLURRY, leur permettant d’attribuer des facteurs de risque aux programmes actifs et de voter sur les plans d’ajout ou de suppression de nouvelles stratégies de culture de rendement. FLURRY prévoit un lancement de produit complet au troisième trimestre de cette année.

