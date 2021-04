Kyber Network introduit une tarification de pointe de style Uber pour les échanges de jetons DeFi

Échange décentralisé Kyber a lancé un Dynamic Market Maker, ou DMM, dans ce qu’il prétend être une première mondiale.

La nouvelle plateforme, annoncée le 5 avril, a été conçue pour optimiser les frais et permettre une efficacité du capital extrêmement élevée pour les fournisseurs de liquidité.

L’une des principales différences entre la nouvelle plate-forme de Kyber et les Teneurs de Marché Automatisés réguliers, ou AMM, est le système de génération de frais. Alors que des plates-formes telles que Uniswap facturent des frais de négociation fixes de 0,3%, le nouveau DEX calculera les frais de manière dynamique, augmentant pendant les périodes de forte volatilité et de demande, et diminuant lorsque les marchés sont calmes. Cela encourage les traders à profiter d’opportunités commerciales moins chères qui améliorent l’efficacité du capital pour les LP et la plate-forme.

Le système imite les prix de pointe de style Uber qui augmentent les prix lorsqu’il y a beaucoup de demande pour les manèges, comme par mauvais temps ou aux heures de pointe, et les abandonne lorsqu’il y a moins de demande et que le trafic est revenu à la normale.

Kyber Network est un protocole de liquidité en chaîne doté d’un DEX appelé KyberSwap, qui permet aux utilisateurs d’échanger des actifs cryptographiques sans carnet de commandes ni opérateur central. Une grande partie de l’inspiration pour le nouveau multimètre numérique a été tirée de l’interface actuelle d’Uniswap.

Selon le tableau de bord DMM, la liquidité sur la plate-forme est actuellement de 20,5 millions de dollars avec un volume quotidien de 490 000 dollars. Le jeton natif de Kyber, KNC, a reculé au cours des dernières 24 heures, chutant de 5,7% à 3,13 $ selon Coingecko.

Le nouveau DMM exploite également une «courbe de prix programmable» qui permet aux créateurs de pool de liquidité de personnaliser les prix grâce à un «facteur d’amplification» basé sur la nature de la relation entre les deux jetons.

En substance, les jetons qui ont un écart plus faible par rapport à leurs prix, tels que les pièces stables, peuvent avoir un facteur d’amplification plus élevé, ce qui permet à la liquidité d’augmenter sans avoir besoin de plus de jetons dans le pool. Ces fonctionnalités ont également été incluses dans la mise à niveau d’Uniswap v3 qui vise également à améliorer l’efficacité du capital en optimisant la courbe de liaison.

Les créateurs de pool peuvent définir leur propre facteur AMP, ce qui augmente la liquidité en fonction du type de jetons dans le pool – les jetons stables peuvent avoir un facteur plus élevé, tandis que les plus volatils seront définis plus bas.

«Cela signifie que, compte tenu du même pool de liquidités et de la même taille de transaction, Kyber DMM peut fournir une bien meilleure liquidité et un dérapage par rapport aux AMM. Le glissement peut potentiellement être 100 fois meilleur que les AMM pour des paires plus stables! »

L’annonce a ajouté que le code a été entièrement revu et audité à plusieurs reprises par l’équipe interne et les auditeurs externes sans qu’aucun problème critique n’ait été détecté. Il a déclaré que l’audit complet serait publié prochainement, mais a ajouté que le protocole est toujours en version bêta.