Kyber Network va se lancer sur Polygon With Million Liquidity Mining Program

17/06/2021 Le à 18:19 CEST Après l’incident d’Eriksen lors de la première de l’Eurocup au Danemark qui a choqué tout le monde du football, son hospitalisation subséquente et l’actualité de ce jeudi dans laquelle on savait qu’il devra subir une intervention chirurgicale, ses coéquipiers et les joueurs belges ont arrêté le match à la 10e […] More