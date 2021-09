KYC-VS : le ministère de la Santé présente une nouvelle mise à jour sur la plate-forme informatique CoWIN ; Vérifier les détails

Le système permettait maintenant de corriger le nom des vaccinés dans le certificat de vaccin et deux erreurs de lakh avaient été corrigées jusqu’à présent.

Alors que l’économie s’ouvre compte tenu de la baisse des cas de Covid-19 dans le pays, le gouvernement a effectué une mise à jour cruciale de l’application de vaccination contre le coronavirus CoWIN. Conformément à la nouvelle mise à jour, les particuliers peuvent désormais vérifier le statut vaccinal de leurs employés, employeurs, clients ou prestataires de services. Le ministère de la Santé a apporté une nouvelle mise à jour intitulée Connaître le statut de vaccination de votre client / client (KYC-VS), a rapporté l’Indian Express.

Quelle est la nouvelle mise à jour ?

Avec l’aide de la fonction (KYC-VS), les entités pourront vérifier l’état de vaccination des individus et prendre une décision éclairée. Cette fonctionnalité a été introduite par le ministère de la Santé pour permettre aux individus de vérifier le statut de vaccination des uns et des autres sans voir le certificat de vaccination complet. Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué que depuis l’ouverture de l’économie, il était essentiel que les individus et les entités communiquent leur statut vaccinal pour la sécurité du public en général. Il a ajouté que la fonctionnalité sera utilisée non seulement à des fins de transaction économique, mais également pour d’autres interactions, notamment les voyages, la résidence, etc.

Principaux domaines où KYC-VS peut être utilisé

Le ministère de la Santé a cité quelques exemples où la fonctionnalité peut être utilisée de manière plus visible, y compris l’emploi où un employeur peut vouloir connaître le statut vaccinal de ses employés ou lors de voyages où l’IRCTC peut demander aux passagers voyageant vers une destination particulière de montrer leur statut vaccinal. La fonctionnalité peut également être utilisée par le personnel de l’hôtel avant de permettre aux individus de s’enregistrer dans leurs locaux.

Comment la fonctionnalité fonctionnera-t-elle ?

La fonctionnalité fonctionnera sur les lignes de l’authentification de type Aadhar sur l’application CoWIN. Le bénéficiaire devra renseigner son numéro de téléphone portable enregistré et se connecter à l’aide du mot de passe à usage unique (OTP). Une fois que le bénéficiaire s’est connecté, l’application CoWIN enverra les détails du statut vaccinal d’un individu à l’autorité de vérification. Les réponses seront l’une des trois : 0 (pour aucune vaccination), 1 (vaccination partielle) et 2 (vaccination complète).

