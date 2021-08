Kygo partage un nouveau single “Love Me Now” avec l’artiste montante Zoe Wees

Le puissant DJ norvégien Kygo a sorti son dernier single “Love Me Now”, un jam d’été moulant mettant en vedette le chanteur et auteur-compositeur allemand montant Zoé Wees. La piste arrive avec une vidéo animée colorée et changeant de perspective.

“C’était vraiment génial de travailler avec Kygo”, a expliqué Wees dans un communiqué. « Lorsque nous lui avons envoyé notre idée de chanson, il nous est immédiatement revenu avec sa première version que nous avons tous adorée. Ses productions sont si spéciales – quand vous écoutez son son, vous savez que c’est Kygo ! Je suis tellement heureux de pouvoir travailler avec lui.

Au cours de sa carrière, Kygo a trouvé d’énormes succès dans des collaborations avec des artistes comme Selena Gomez (“It Ain’t Me”), OneRepublic (“Lose Somebody”), Parson James (“Stole The Show”), et plus encore. Il a traduit un son électrique à travers un certain nombre d’albums présentés sur des scènes et des festivals à travers le monde.

Wees, quant à elle, a partagé son premier single viral “Control” en 2020 et a reçu des remixes du morceau de NOTD et Blinkie. Plus tôt cette année, elle a sorti les morceaux émouvants “Des filles comme nous” et ” Fantôme “. La discographie croissante du chanteur comprend des collaborations avec Moonbootica, Tom Walker et maintenant Kygo.

“Je suis fan de la musique de Zoe depuis un certain temps, elle est incroyablement talentueuse”, a déclaré Kygo à propos de Wees pour le morceau. « Nous travaillons sur celui-ci depuis un certain temps et sommes vraiment satisfaits du résultat. Je pense que nos fans vont adorer !

“Love Me Now” est la première sortie de Wees depuis qu’elle a partagé son premier EP Golden Wings en mai. L’album comprend “Control” et “Girls Like Us” ainsi que les nouveaux morceaux brillants “Hold Me Like You Used To” et “Overthinking”.

Le premier EP de Zoe Wees, Golden Wings, est disponible dès maintenant.