KYI Solutions remporte un mandat de marketing SMS pour DLF

KYI Soft Solutions Pvt Limited (KYI Solutions) a remporté le mandat de marketing par SMS pour la société immobilière DLF. Dans le cadre du mandat, KYI Solutions travaillera à augmenter la portée de DLF et à améliorer la relation avec les clients existants. « Nous sommes reconnaissants à l’équipe KYI pour son soutien continu et pour avoir aidé notre marque à générer des prospects. De leurs idées et compétences innovantes sur la bonne base de données à la planification et à l’exécution de la campagne ; tout vaut la peine d’être apprécié. Nous sommes convaincus que travailler avec KYI nous aidera à créer un engagement plus fort avec notre public et ainsi à atteindre les résultats souhaités », a déclaré Prashant Kalia, directeur général de DLF.

KYI travaillera également à l’élaboration de stratégies et à l’improvisation d’un plan de marketing SMS rentable pour DLF afin d’aider l’entreprise à maintenir une meilleure relation avec ses clients. Bien qu’il soit important d’établir une relation étroite avec les vendeurs et les acheteurs dans l’immobilier, les plans de promotion par SMS offerts par KYI aident DLF à obtenir un engagement plus élevé avec les clients et les clients potentiels, une connectivité instantanée, la collecte de données et à créer un buzz pour le continu projets, a indiqué l’agence dans un communiqué.

« Le marketing par SMS est très efficace pour créer une notoriété de marque et peut faire des merveilles pour une entreprise immobilière. Nous nous concentrerons sur l’amélioration de la portée, la création de la notoriété de la marque et la création de valeur en créant une voie de communication facile pour les clients », a déclaré Tusshar Agarwal, fondateur de KYI Soft Solutions.

Aucune entreprise ne pourrait survivre sans clients. Ils sont le fondement de votre entreprise, vous procurant des revenus ainsi que la reconnaissance de votre marque. Nous mettrons donc l’accent non seulement sur l’ajout de nouveaux clients, mais également sur la fidélisation des clients existants », a ajouté Agarwal.

