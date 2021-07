Kylas : Aider les petites entreprises à accélérer leur parcours numérique

Ketan Sabnis,

La pandémie de COVID-19 ayant un impact sur toutes les activités humaines, il est devenu impératif pour les petites et moyennes entreprises (PME) d’avoir une stratégie axée sur le numérique pour la continuité et la résilience des activités. Cependant, la mise en œuvre de cette stratégie est plus facile à dire qu’à faire. Le manque de technologies accessibles, le manque de compétences numériques et les contraintes de coûts sont les principaux défis auxquels ils sont confrontés.

Kylas.io, basé à Pune, essaie de faire la différence ici. Il s’agit d’une solution CRM de nouvelle génération en mode logiciel en tant que service (SaaS), conçue pour répondre aux exigences des PME modernes. Il s’agit d’un CRM de qualité entreprise, facile à utiliser, sans encombrement, personnalisable et honnête, c’est-à-dire « une tarification différenciée basée sur la valeur sans coûts cachés », déclare Ketan Sabnis, fondateur et PDG de l’entreprise.

Selon Sabnis, au cours de la dernière année, les PME en Inde ont été gravement touchées par les incertitudes des blocages start-stop, des flux de trésorerie peu fiables et des chaînes d’approvisionnement perturbées. Covid-19 a forcé les PME à passer au numérique d’abord, devenant plus dépendantes des technologies pour assurer la continuité et la résilience des activités. Les PME sont confrontées à divers défis, comme mentionné précédemment ; Kylas a été conçu pour combler cette lacune et aider les PME à numériser leur parcours client de bout en bout. Les entreprises en croissance peuvent bénéficier de ses capacités CRM de niveau entreprise à un prix tout compris.

Kylas a été lancé avec la vision de rendre un logiciel CRM de qualité professionnelle accessible aux petites entreprises avec une tarification différenciée de 99 $ par mois avec des fonctionnalités illimitées, un nombre illimité d’utilisateurs et aucun coût caché afin que les PME puissent se concentrer sur la relance de leur entreprise sans le fardeau supplémentaire de augmentation des coûts technologiques. Sa proposition de valeur va au-delà de la simple fourniture d’outils pour numériser les entreprises, déclare Sabnis, ajoutant : “Nos experts métiers se concentrent sur l’autonomisation des PME et sur leur partenariat dans leur parcours de croissance grâce à l’initiative” SMB Upskilling “.”

« Plus de 80 % des PME, en Inde, ont été confrontées à des défis de survie et de croissance en raison de la pandémie. L’initiative SMB Upskilling vise à éduquer, permettre et conseiller les entreprises en croissance sur leur feuille de route et leurs opérations de transformation numérique », a déclaré Sabnis. “Il s’agit d’un programme spécial de 4 semaines, au cours duquel les PME apprendront à utiliser la technologie et les plateformes pour la continuité et la résilience des activités, le marketing (y compris les médias numériques et sociaux), la génération de leads et la transformation numérique globale.” Le programme sera dirigé et mené par l’équipe de direction et les experts en la matière de Kylas.

Kylas est actuellement amorcé et plus de 1,5 million de dollars des bénéfices de la société y ont été réinvestis. L’équipe veut construire et atteindre 1 000 clients avant de rechercher un financement auprès de sources externes. « Plus de 150 entreprises se sont inscrites à Kylas au cours des dernières semaines précédant le lancement commercial et le plan est d’enregistrer 5 000 inscriptions d’ici la fin de l’exercice. Il y a plus de 2,5 millions de MPME enregistrées en Inde et nous prévoyons d’en inscrire 50 000 à notre programme au cours des trois prochaines années. Notre objectif est de responsabiliser les PME et de créer un impact significatif en Inde, avant que nous prévoyions de nous étendre à toute autre zone géographique », informe Sabnis.

