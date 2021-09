Kyle Brandt parle de Nate Burleson quittant « Good Morning Football » pour « CBS Mornings » (exclusif)

Good Morning Football a été lancé en 2016 avec Kyle Brandt, Nate Burleson, Peter Schrager et Kay Adams en tant que co-organisateurs. Mais plus tôt ce mois-ci, Burleson a quitté l’émission pour faire partie d’une autre émission matinale – CBS Mornings. PopCulture.com a récemment rencontré Brandt, qui a expliqué qu’il n’avait pas régulièrement Burleson dans l’émission.

« On s’y habitue juste, tu sais ? Brandt a déclaré à PopCulture.com. “Nate est l’une de mes personnes préférées au monde. J’ai ma famille et juste à l’extérieur, il y a Nate. Cela ressemble à un cliché, mais il avait l’impression d’être mon frère. Et donc c’est vraiment difficile et c’est aussi est un peu comme un groupe, et nous avons eu ces quatre personnes qui ont fondé le groupe, et nous avons eu quelques tubes, et nous avons tourné, et maintenant l’un d’eux quitte le groupe. , un trio. Nous devons être The Police ou Rush ou Destiny’s Child. “

Burleson, qui a joué dans la NFL en tant que receveur large pendant 11 saisons, rejoint Gayle King et Tony Dokoupil en tant que co-animateurs de CBS Mornings. Il travaille pour CBS depuis 2017, rejoignant la NFL dans l’équipe de CBS en tant qu’analyste de studio pour The NFL Today pendant la saison de la NFL. Son travail sur CBS et le réseau NFL lui a valu de remporter un Sports Emmy Award pour le meilleur analyste de studio cette année.

Cela signifie-t-il que Burleson cherche à être le prochain Michael Strahan ? “Il ne sera pas comme Michael Strahan, il sera le premier Nate Burleson”, a expliqué Brandt. “Et je connais un peu Strahan. Je l’ai interviewé. Je l’aime. Il a énormément de talent, de charisme et tout. Nate est son propre type d’espèce. Nous avons beaucoup plaisanté avec lui. Nous avons éclaté ses côtelettes quand il quittait Good Morning Football. Vous savez, “Nate, comment allez-vous passer de parler de Dak Prescott à parler du retrait des États-Unis d’Afghanistan? C’est un petit changement, n’est-ce pas pense?'”

Burleson s’est fait un nom dans le monde des médias, et avec sa présence sur CBS tous les matins de la semaine, il ne fera que grandir au fil des années. “Nate pouvait tout faire”, a déclaré Brandt. “Vous pourriez le laisser tomber dans une émission politique, une sitcom, un drame en salle d’audience ou C-SPAN, et il charmera tout le monde dans la salle et gagnera probablement un Emmy. Dans des années, les gens diront:” Qui va être le prochain Nate Burleson ?