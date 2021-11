Kyle Busch de NASCAR et sa femme Samantha attendent une petite fille après plus de 8 ans d’infertilité

La star de NASCAR Kyle Busch et sa femme Samantha vont être à nouveau parents. Mardi, Samantha, 35 ans, a révélé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait une petite fille via une mère porteuse en mai 2022. Kyle et Samantha ont partagé une vidéo qui les montre en train d’annoncer la bonne nouvelle à leur fils de 6 ans, Brexton. Lorsque Bexton le découvre, il serre sa mère dans ses bras et crie « Ma petite sœur !

« Nous sommes incroyablement heureux d’annoncer que notre petite fille rejoindra notre famille via une porteuse gestationnelle en mai 2022 !!!! » Samantha a écrit dans la publication Instagram. Certaines des plus belles choses de la vie viennent après le chagrin et beaucoup de prières. Nous avons rêvé de ce jour pouvoir faire de Brexton un grand frère et pouvoir lui annoncer la nouvelle passionnante a ENFIN été l’un des moments les plus spéciaux de la vie.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre voyage et n’ont pas perdu espoir comme nous ne l’avons pas fait. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir le GC le plus incroyable pour nous aider à compléter notre famille. Nous sommes toujours humiliés et reconnaissants envers elle et à vous tous qui nous avez envoyé tant de messages encourageants au fil des ans. »

Kyle et Samantha luttent contre l’infertilité depuis plus de huit ans, comme mentionné par PEOPLE. Le couple a tout géré, d’une fausse couche à une tentative ratée de FIV. En novembre 2020, le couple a fait face à une autre tentative de FIV infructueuse en utilisant une mère porteuse en bonne santé.

Le fait que Kyle et Samantha aient un nouveau bébé dans six mois est une excellente nouvelle compte tenu de la fin de la saison NASCAR 2021 pour Kyle. Il a raté la course du championnat 4 pour la deuxième année consécutive après avoir tout remporté en 2019. Et bien que Busch ait construit une carrière au Temple de la renommée, il a encore beaucoup d’objectifs qu’il veut se fixer avant la fin de sa carrière.

« J’ai l’impression d’être encore au sommet de ma carrière », a déclaré Busch à PopCulture.com. « J’ai encore de bonnes années devant moi. J’ai donc hâte de pouvoir remporter un autre championnat, deux ou trois, espérons-le. Et puis, bien sûr, atteindre environ 100 victoires. Ce serait certainement sympa. Nous sommes à deux championnats. Nous avons 60 victoires en course. Ce serait donc bien de continuer à élever ce total et de gagner également un Daytona 500. »