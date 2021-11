Kyle Busch de NASCAR s’excuse après avoir utilisé R-Word dans une interview d’après-course

Kyle Busch s’excuse d’avoir utilisé le mot-r lors d’une interview d’après-course dimanche. La star de NASCAR se plaignait d’avoir été frappée par Brad Keselowski alors qu’il tentait de le dépasser. Busch a terminé à la deuxième place mais ne sera pas l’un des quatre pilotes en lice pour le championnat NASCAR Cup Series le week-end prochain.

« Il me perce le cul en sortant du (tour) 4 sans raison », a déclaré Busch après la course, selon TMZ Sports. « Je veux dire, où allait-il? Qu’allait-il faire? Me faire tourner? Il essayait de faire un (Kevin) Harvick, c’est ce qu’il essayait de faire. Pour quoi ? Pour la deuxième place ? Pour faire quoi, il n’allait pas passer avec ça. Je ne comprends pas ces gars. Je devrais lui taper dessus tout de suite, c’est ce que je devrais faire. Mais ça ne me sert à rien non plus. »

Busch s’est ensuite rendu sur Twitter et a écrit: « Dans l’une de mes interviews d’après-course, j’ai utilisé un mot que je ne devrais jamais utiliser et je veux m’en excuser. Lundi soir, NASCAR a annoncé que Busch devra suivre une formation de sensibilité avant le début de la saison 2022. Busch était frustré par la façon dont les choses se sont terminées au Xfinity 500 à Martinsville Speedway. Avant la course, Busch a parlé à PopCulture.com de ses chances de réussir au Xfinity 500 et de se qualifier pour la course Championship 4. .

« Nous devons passer un bon week-end ce week-end à Martinsville », a déclaré Busch à PopCulture. « C’est l’une de nos bonnes pistes. Nous avons été rapides là-bas auparavant. Nous avons gagné la course en 2016. Nous y avons gagné en 2017, je crois, et avons terminé les deux courses dans les cinq premiers en 2018. Et je mentionne ces années parce que le Le forfait Arrow avec lequel nous y allons cette année est très similaire aux forfaits Arrow que nous avons organisés pendant ces saisons.

« J’aimerais donc penser qu’en repensant à certaines notes passées et en trouvant une bonne configuration de base pour simplement sortir du camion et commencer la course. Pas d’entraînement, pas de qualifications, il suffit d’y aller et de partir. Nous « Je dois être prêt à sortir du camion. » Busch a remporté le championnat NASCAR Cup Series en 2015 et 2019.