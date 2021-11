Kyle Busch de NASCAR s’excuse d’avoir utilisé R-Word dans une interview d’après-course

Plus de problèmes pour NASCAR — Kyle Busch s’excuse d’avoir utilisé le mot-r dans une interview d’après-course dimanche … en disant qu’il n’aurait jamais dû utiliser le terme péjoratif.

Busch était furieux contre Brad Keselowski après avoir pris contact avec le pilote lors de la course éliminatoire de la Coupe NASCAR à Martinsville … sonnant aux journalistes après sa 2e place.

« Il me perce le cul en sortant du (tour) 4 sans raison », a déclaré Busch après la course.

« Je veux dire, où allait-il? Qu’allait-il faire? Me faire tourner? Il essayait de faire un (Kévin) Harvick c’est ce qu’il essayait de faire. Pour quelle raison? Pour la deuxième place ? Pour faire quoi, il n’allait pas passer avec ça. »

« C’est foutu (mot-r), mec. Tellement stupide. » Busch ajouté. « Je ne comprends pas ces gars-là. Je devrais lui taper dessus tout de suite, c’est ce que je devrais faire. Mais ça ne me sert à rien non plus. »

#NASCAR … Kyle Busch dit de Brad Keselowski … « Je devrais le battre » pic.twitter.com/aX2CiCkjkH – Dustin Long (@dustinlong) 31 octobre 2021 @dustinlong

Busch s’est adressé à Twitter pour partager ses regrets d’avoir utilisé le terme … en disant: « Dans l’une de mes interviews d’après-course, j’ai utilisé un mot que je ne devrais jamais utiliser et je veux m’en excuser. »

C’est la troisième fois qu’un conducteur très en vue a récemment utilisé une insulte désobligeante – rappelez-vous, Kyle Larson a été suspendu après en utilisant le n-mot pendant un stream… et Hailie Deegan a suivi un entraînement de sensibilité après en utilisant le mot-r.

Un porte-parole de NASCAR a déclaré que l’organisation. examine les commentaires de Busch … ce qui signifie qu’une formation de sensibilité, une amende ou une suspension pourraient être à l’horizon.

Quant à savoir s’il craignait d’être puni… Busch a déclaré: « J’ai déjà dû payer suffisamment d’amendes au cours de ma vie, je suis sûr que je vais en recevoir une autre. »