Kyle Busch révèle ses objectifs pour le reste de sa carrière NASCAR (exclusif)

Kyle Busch a manqué de peu d’être l’un des quatre pilotes en lice dans la course du championnat NASCAR Cup Series dimanche. Et bien que Busch ait déjà accompli beaucoup de choses dans sa carrière NASCAR, il est prêt à faire passer les choses au niveau supérieur. PopCulture.com a récemment rencontré le double champion de la Cup Series qui a révélé ce qu’il voulait accomplir avant que sa carrière ne soit dite et faite.

« J’ai l’impression d’être encore dans la fleur de l’âge. J’ai encore de bonnes années devant moi. J’ai donc hâte de pouvoir remporter un autre championnat, deux ou trois, espérons-le. Et puis , bien sûr, atteignant également environ 100 victoires. Ce serait certainement bien. Nous sommes deux championnats. Nous avons 60 victoires en course. Ce serait donc bien de continuer à élever ce total et de gagner également un Daytona 500 . C’est l’une des plus grandes courses de notre sport. En fait, la plus grande course de notre sport. Je n’ai pas encore gagné celle-là, alors j’adorerais certainement pouvoir mettre cette case à cocher sous ma ceinture. «

Busch a remporté le titre des Cup Series en 2015 et 2019. En ce qui concerne les victoires de tous les temps, Busch se classe neuvième de tous les temps derrière Dale Earnhardt. S’il atteint 100 victoires, Busch, qui est le leader actif de tous les temps en matière de victoires, serait l’un des trois pilotes à atteindre cette marque. Les deux pilotes qui ont 100 victoires ou plus sont David Pearson (105) et Richard Petty (200). Et pour le Daytona 500, Busch a failli le remporter en 2019, terminant à la deuxième place. Il a également terminé troisième de la course en 2016.

Busch se concentrera désormais sur la saison 2022, et cela commence par un énorme événement. Le 6 février, les pilotes participeront au Busch Clash au Los Angeles Memorial Coliseum, qui abrite l’équipe de football USC Trojans. Busch sait que la course dans un lieu connu pour le football rendra les choses vraiment intéressantes.

« Ça va être difficile », a déclaré Busch. « Le parcours va être très serré. Je prédis qu’il y aura beaucoup d’action. Je ne sais pas à quelle vitesse nous pourrons vraiment aller. Ce ne sera pas une piste de course de vitesse, où vous allez sur certaines de ces autoroutes et vous courez à 190 milles à l’heure. Ça va être assez lent, mais quand même, vous allez vous cogner, vous frotter et tout le monde, essayant juste de trouver votre moyen de pouvoir passer par eux. »