Kyle Cooke et Amanda Batula de Summer House sont mariés

Avant d’échanger leurs vœux, Kyle s’est jeté sur sa future mariée en écrivant sur Instagram : “Mon tout. Faisons ça.”

Bien que le couple se soit fiancé en septembre. 2018, la pandémie de coronavirus a retardé leurs projets de mariage.

“J’ai l’impression que beaucoup de gens sont dans ce catch 22. Vous avez tout cet argent, la plupart des gens n’ont probablement même pas été fiancés depuis plus de deux ans”, a déclaré Kyle à E! Nouvelles en février. “Cela ajoute plus de stress à l’équation et nous essayons juste de le comprendre. Il y a beaucoup d’inconnues et notre mariage a été, techniquement parlant, reporté et au moment où notre nouvelle date arrive, c’est un peu comme, je ne Je ne sais pas si cela a suffisamment changé. Nous devrons attendre et voir. “

Malgré le fait que la pandémie les ait forcés à repenser leur parfait “je fais”, cela a également rapproché le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2015, plus proche.

“La pandémie nous a en fait mis à rude épreuve”, avait précédemment expliqué Kyle. “Heureusement, même si nous avons touché le fond, nous sommes en quelque sorte revenus plus forts et nous sommes entrés dans l’été probablement dans le meilleur endroit où nous ayons jamais été… et c’était une bouffée d’air frais.”