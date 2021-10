Kyle Daukaus critique le résultat de son combat contre Kevin Holland

Kyle Daukaus contre Kevin Holland à l’UFC Vegas 38

Ni Kyle Daukaus ni Kevin Holland n’ont remporté leur combat à l’UFC Vegas 38. Les deux se sont heurtés la tête accidentellement, laissant Holland dans une situation pire, qui, bien qu’il n’était pas inconscient à l’époque, a perdu par capitulation peu de temps après. Cependant, ce qui était au départ une victoire pour Daukaus, a été ramené à un non-combat par les responsables de l’UFC.

Lors de la conférence de presse après l’événement, Kevin Holland a déclaré qu’il ne se souvenait de rien et qu’il voulait se battre tout de suite, soulignant également que si son adversaire n’avait pas cette intention, c’est peut-être que cette tête était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Maintenant, nous savons ce que Kyle Daukaus a dit dans la même conférence (via MMA Junkie):

Si ça m’était arrivé, ça aurait été bien. S’il s’était levé et s’il s’était remis sur pied et m’avait assommé, ils lui auraient fait tout un plat sur ESPN en disant: ‘Oh, il a eu un coup de tête et puis il s’est levé et m’a assommé.’ Mais depuis qu’il s’est remis d’un coup de tête et que je l’ai étranglé, ce fut un combat nul.