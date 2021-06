Kyle Gass de Tenacious D recrute Steve Lukather, Amy Lee, Jack Black et d’autres pour une vidéo “vaccinée”

TENACIOUS D‘s Kyle Gass a recruté un certain nombre d’amis célèbres – y compris ÉVANESCENCE‘s Amy Lee, TOTO‘s Steve Lukather et Gazle camarade de groupe Jack Black — pour apparaître dans la vidéo pour “Vacciné”, sa parodie sur le RAMONES‘ “Je veux être sous sédation”. Il y a aussi des camées de Samantha Abeille, John C. Reilly, Kathy Najimy, Danko Jones et CERISE PIERRE NOIRE‘s Ben Wells.

Le clip de 84 secondes trouve Gaz à la veille de son rendez-vous de vaccination alors qu’il attend avec impatience son vaccin.

“Dans vingt, vingt, vingt-quatre heures/je me fais vacciner”, Gaz chante dans la piste. “J’ai attendu si longtemps que j’ai écrit cette chanson/je me fais vacciner.”

Concernant sa décision de se tourner “Je veux être sous sédation” dans un hymne d’inoculation avec “Vacciné”, Gaz a déclaré: “Faire vacciner le monde est le défi difficile mais nécessaire de notre époque. C’est pourquoi j’ai écrit cet hymne important pour toute l’humanité. ‘Vacciné’. De rien.”

Distribution par ordre d’apparition :

John C. Riley



Kyle Gass



Le Protomen



Steve Lukather



Danko Jones



Ben Wells



Kévin et Eli Weisman



Dan Finnerty



Quartier de Kirk



JR Roseau



Cynthia Ettinger



Amy Lee et fils Jack



Kathy Najimy



Kelly Loomis



Jack Black



Samantha Abeille



Wanni Yu et la famille



