Kyle Hamilton a voyagé si loin pour INT

in

Il y a beaucoup de buzz autour de la sécurité de Notre Dame Kyle Hamilton après le match qu’il a eu contre Florida State, une performance de deux interceptions lors de la victoire 41-38 des Fighting Irish contre les Seminoles.

C’était l’une de ces interceptions qui mérite un tas de regards, et j’ai passé beaucoup de lundi matin à regarder celle-ci encore et encore, dans laquelle il a parcouru pratiquement toute la largeur du terrain pour faire la saisie.

Sérieusement, vous devez vérifier les deux angles de caméra sur cette chose. Commençons par le premier qui vous montre la distance qu’il a parcourue. C’est tellement sauvage :

Kyle Hamilton est le meilleur joueur sur le terrain pic.twitter.com/zFzKkdIQGR – Collège PFF (@PFF_College) 6 septembre 2021

J’adore celui-ci aussi, ce qui donne l’impression qu’il est sorti de nulle part… ce qu’il a fait !

Ce Kyle Hamilton INT a l’air irréel vu du grand angle, mais la vue de la zone d’extrémité est ma préférée. Regardez-le apparaître de nulle part et dévorer ce sol ! pic.twitter.com/7jm1lPA8WK – Daniel Jeremiah (@MoveTheSticks) 6 septembre 2021

Chéri.

KYLE. HAMILTON. DE NOUVEAU. ?? Son deuxième choix de la soirée ! pic.twitter.com/qSZgMBGWnf – ESPN College Football (@ESPNCFB) 6 septembre 2021

Brian Kelly a expliqué l’origine de sa blague “d’exécution” bizarre à propos de Notre-Dame et c’est toujours gênant