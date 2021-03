Kyle Kiang, directeur de OnePlus, quitte le lancement de OnePlus 9

Six mois seulement après que le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, ait quitté l’entreprise, un autre dirigeant OnePlus de haut niveau est sur le point de partir. Kyle Kiang, directeur marketing de OnePlus, quitte l’entreprise le 2 avril pour «explorer plusieurs opportunités» (via Input). OnePlus a publié une déclaration confirmant la nouvelle:

Kiang quitte OnePlus pour explorer de nouvelles opportunités et son dernier jour sera le 2 avril. Il sera toujours un bon ami de l’entreprise et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans tous ses projets futurs.

Kiang travaille chez OnePlus depuis 2015 et a joué un rôle déterminant dans la notoriété croissante de la marque. Il est un peu une rockstar au sein de la communauté OnePlus et a été présent lors des lancements d’appareils. Ayant occupé son rôle de directeur marketing depuis 2019, son départ est un peu choquant, d’autant plus qu’il survient rapidement après le départ de Carl Pei et de quelques autres dirigeants. Et bien qu’il n’y ait eu aucune indication de conflit interne, le timing des nouvelles semble seulement alimenter la spéculation selon laquelle les choses évoluent dans l’entreprise.

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont récemment été annoncés et sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui. Non seulement cela, mais les appareils seront mis en vente le 2 avril, le jour où Kiang est sur le point de quitter l’entreprise. Et bien que les deux téléphones soient susceptibles de rehausser le statut de OnePlus parmi les consommateurs en général et pourraient très bien figurer parmi les meilleurs téléphones Android du marché cette année, malheureusement, cela a un coût.

Les téléphones OnePlus sont devenus de plus en plus chers et sont plus ou moins passés de «tueurs phares» abordables à des produits phares, coûtant autant que n’importe quel autre smartphone haut de gamme. C’est un changement que les clients ont ressenti et qui reflète probablement ce qui se passe au sein de l’entreprise. Même avec des appareils plus abordables comme le OnePlus Nord N10 5G, la société semble contredire son mantra «Never Settle» en limitant les mises à jour logicielles pour ces téléphones à petit budget.

Cela dit, il n’y a toujours aucune indication d’animosité parmi les anciens employés, et Carl Pei, qui est occupé avec Rien, n’a parlé que gentiment de OnePlus. Pete Lau a également déclaré que les départs ne changeaient rien à l’entreprise et qu’elle restait concentrée sur ses objectifs. Quant à Kiang, il aidera à faire la transition de l’équipe marketing de l’entreprise au cours des prochaines semaines, mais où il ira ensuite, c’est à deviner.

composez votre 9 jusqu’à 11

9 premières choses à faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro

Une fois que l’excitation de la commande de votre nouveau téléphone s’est calmée, vous avez toujours le plaisir de le configurer et de le personnaliser comme vous l’aimez. Voici les 9 premières choses que vous devriez faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro une fois que vous avez mis la main sur l’un de ces nouveaux téléphones.