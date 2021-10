Kyle Kuzma devient brutalement honnête à propos de LeBron James et Anthony Davis

Les Lakers de Los Angeles ont échangé Kyle Kuzma aux Wizards de Washington pendant l’intersaison dans le cadre de l’accord qui leur a finalement valu Russell Westbrook.

Jusqu’à présent, le commerce semble bien fonctionner pour lui. Cinq matchs après le début de la saison, Kuzma affiche une moyenne de 15,2 points par match, son total le plus élevé en trois saisons. De plus, il enregistre également en moyenne un sommet en carrière de 10,8 rebonds et 1,4 interceptions.

De toute évidence, le temps de jeu supplémentaire fait des merveilles pour les statistiques de Kuzma. Il joue actuellement six minutes de plus que la saison dernière et neuf minutes de plus qu’il y a deux ans.

La semaine dernière, Kuzma a rencontré Chris Miller de NBC Washington. Ils ont parlé d’un certain nombre de problèmes, notamment de l’impact du fait de jouer aux côtés de LeBron James et Anthony Davis sur la carrière de Kuzma.

« Je cherche à tout mettre en place maintenant. » @kylekuzma raconte @cmillsnbcs L’ancien Laker cherche à devenir l’option de pointage en faisant les petites choses cette année avec les Wizards. Branchez-vous sur @WashWizards Celtics en quelques minutes ! https://t.co/xozOZmWtLD pic.twitter.com/r7B2Q8aKtO – NBCSports Washington (@NBCSWashington) 27 octobre 2021

« Quand LeBron arrive et AD arrive, nous sommes tous dans la même position, donc évidemment vous devez prendre du recul et à juste titre, il n’y a rien de mal à cela », a déclaré Kuzma.

«Pour moi, j’ai pu avoir ce rôle de marqueur mais aussi faire les petites choses, les choses intangibles : boxer, rebondir, jouer en défense. Juste les petites choses dont vous avez besoin pour gagner des championnats et gagner à un niveau élevé, j’ai pu les gagner aussi. Je cherche à tout assembler maintenant, donc c’est génial.

La position de Kuzma sur les Lakers et son séjour là-bas ont oscillé entre un souvenir affectueux et une salinité abjecte. Dans les deux scénarios, cependant, il a clairement exprimé un penchant pour la nouvelle opportunité qui lui a été donnée avec les sorciers.

Il sera intéressant de voir comment Kuzma s’en sort cette année. Actuellement, il semble sur la bonne voie pour connaître sa meilleure saison en carrière. Reste à voir s’il sera capable de maintenir cet élan.

