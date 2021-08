Kyle Kuzma devient brutalement honnête à propos de l’impact de LeBron sur la carrière

Les Lakers de Los Angeles ont inclus Kyle Kuzma dans un échange avec les Wizards de Washington qui leur a permis d’acquérir Russell Westbrook. Ce faisant, ils ont mis fin au partenariat de trois ans que l’ancien vedette de l’Utah avait avec son coéquipier LeBron James.

Kuzma et James avaient une relation intéressante. Parfois, il semblait qu’ils étaient en très bons termes – d’autres fois moins.

Le couple a eu des moments publics assez gênants, dont certains ont laissé supposer que du bœuf existait entre eux.

Au-delà de cela, les flammes se sont encore attisées lorsque Kuzma a fait des commentaires pointus sur son coéquipier préféré des Lakers et a rapidement changé son choix GOAT dès qu’il a été échangé.

Mardi, Kuzma a décidé d’être brutalement honnête à propos de sa relation avec James et de l’impact qu’il a eu sur sa carrière.

“Je sais que le fait d’être avec LeBron a remodelé ma façon de penser de toutes ces manières importantes”, a-t-il écrit dans le Players’ Tribune la semaine dernière.

“Comme, juste l’idée de penser à un match comme étant plus que le score. Je pense que dans mes deux premières années ici, j’étais une sorte d’esclave du tableau de bord. Mais maintenant, j’ai eu plusieurs matchs cette année, où je me suis poussé tellement au-delà de cela. Ou l’idée de s’engager pleinement à tout faire – et de simplement regarder un gars comme LeBron jouer la défense, marquer, faire du jeu et aussi rebondir, en gros, tout donner, chaque soir. Je n’aurais jamais pensé que je me rapprocherais un jour du triple double… mais je comprends comment ce genre de jeu est possible maintenant.

Malgré toutes les discussions sur le bœuf potentiel entre Kuzma et James, le premier ne semble pas avoir de sentiments négatifs. Et étant donné que James a offert un cadeau d’adieu spécial à Kuzma après avoir été traité, il semble peu probable qu’il y ait du ressentiment de sa part non plus.

