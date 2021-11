Kyle Kuzma et Montrezl Harrell ont des sorciers qui adoptent la mentalité de chien

Montrezl Harrell (Via Zenger)

*Quand le Les sorciers de Washington acquis Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope in commerce à succès qui a envoyé Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles, la franchise a continué de subir un lifting majeur qui a laissé beaucoup d’inconnues cette intersaison.

Un tout nouvel entraîneur-chef à Wes Unseld Jr. Une formation de départ fraîche. Six nouveaux joueurs.

Et pourtant, dans ce cas, le changement a très certainement été le bienvenu.

Vendredi, les Wizards siègent avec les Chicago Bulls au sommet de la Conférence Est à 8-3. Ne vous y trompez pas : ce n’est pas votre groupe « Bradley Beal porte et le reste tombe en ligne » à Washington DC dont nous avons vu tant d’itérations différentes dans le passé. C’est une équipe dans tous les sens du terme.

Et le fait que cela se soit réuni de manière aussi cohérente et rapide, pour une franchise qui a réorganisé son personnel il y a moins de trois mois, est incroyablement unique.

«Je veux dire que c’est une équipe différente. Fondamentalement, la moitié de la liste est différente. Il est donc remarquable qu’ils se soient un peu rapprochés aussi rapidement qu’ils l’ont fait », a déclaré Unseld avant la victoire de mercredi à Cleveland. «Mais je leur donne du crédit. Ils étaient là en septembre, alors nous n’avons pas attendu le premier jour officiel du camp d’entraînement pour dire : ‘Hé, commençons à travailler.’ Ces gars essayaient de jouer ensemble, de faire une petite partie de [pickup] jeux, obtenir des séances d’entraînement [in], trouver des moyens d’être sur le terrain et de construire cette chimie. Cela a donc porté ses fruits pour nous jusqu’à présent.

« Nous avons un tas de chiens, mec », a ajouté Kuzma. « Évidemment, moi et KCP, nous avons gagné. Nous savons comment gagner dans cette ligue. Trezz a toujours été un outsider toute sa carrière étant un choix de deuxième ronde et s’est frayé un chemin à travers la G League et jusqu’à devenir le sixième homme. [of the Year]. Mais les gens ici aussi, il n’y a pas que nous. C’est un groupe collectif. C’est le staff technique, c’est nous, c’est Brad qui veut gagner gros dans cette ligue. C’est [Raul] Neto entrant, étant un chien pour nous, étant énorme. [Daniel Gafford]. C’est tout le monde. Et tout est question de culture. Il s’agit d’essayer de changer de culture et de gagner. Tout va bien quand vous gagnez.

Ces sorciers sont sérieux et fougueux. Ces sorciers ont cette mentalité de chien. Ces sorciers vont vous le faire gagner. Plus important encore, ces sorciers l’éviscèrent.

Et bien qu’il s’agisse encore d’un travail en cours, lorsque vous avez une collection de rebuts avec quelque chose à prouver et avec une puce sur leur épaule, ils développent une identité de résilience.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai vraiment défini. Je pense que c’est un sous-produit de qui nous avons et de leurs situations individuelles, mais je pense qu’ils ont tous adhéré au succès de l’équipe », a déclaré Unseld. «Ils comprennent que lorsque l’équipe prospère, les choses individuelles viendront. Ils n’ont pas à insister pour certaines choses ou à jouer hors de leur caractère. [They] jouez au ballon d’équipe, continuez à jouer notre marque et notre style, et ça ira.

« C’est une longue saison, donc c’est facile de dire : ‘Hé, on a compris.’ Je ne crois pas que ce soit vrai. Nous jouons bien en ce moment, ce qui est formidable, mais je pense qu’il faut du temps, peut-être un an pour dire : « Voilà qui nous sommes, qui nous devons être ». Mais souvent, cela change avec votre personnel. Donc je pense que ça va prendre du temps. Il est facile de dire qui nous voulons être. Cela peut être un peu différent en ce qui concerne la façon dont cela se déroule. »

Le 4e trois du 4e quart de Kyle Kuzma le REMPORTE pour les @WashWizards ! pic.twitter.com/T4MhNm71se – NBA (@NBA) 11 novembre 2021

Selon Cleaning the Glass, Washington occupe le quatrième rang de la NBA avec une note défensive de 103,6 et, comme spécifié par NBA.com, autorise un minimum de 8,5 points de transition par match et un pourcentage de 48,3% de buts effectifs sur le terrain. Tout commence avec les joueurs qui gardent le périmètre et gardent leurs missions devant eux.

«Je pense qu’il y a juste une urgence à ce que nous faisons. Je l’ai dit plusieurs fois : ce n’est jamais parfait. Il n’y a jamais un match où vous vous éloignez et ce sont des 48 minutes de défense parfaites, mais il y a urgence à ce que nous faisons », a déclaré Unseld. «Je pense qu’il y a une compréhension de la façon dont nous voulons jouer, comment nous voulons protéger les concepts et les situations. Où nous étions il y a deux semaines et où nous sommes maintenant, je pense que nous sommes dans un meilleur endroit. Et juste, c’est d’avoir traversé ça. Vous ne pouvez pas assez simuler ces répétitions, mais après avoir joué [11] jeux maintenant, vous avez une base sur laquelle vous pouvez regarder en arrière et il y a de la validité.

Pas même un mois après le début de la saison, la confiance d’Unseld en Kuzma est déjà au plus haut.

« Nous l’avons vu au début de la pré-saison et évidemment tout au long de la saison régulière, c’est notre capacité à changer et à garder les gars devant, et Kyle est capable de le faire », a déclaré Unseld. « Il est capable d’absorber une partie du contact physique de ces plus grandes ailes, de ces avants puissants, ainsi que de garder ces petites devant, ce qui est précieux. Cela vous évite les rotations. Et la façon dont il a fait rebondir le ballon en général a été dynamique. Donc, si nous pouvons mettre ces deux choses ensemble, et que vous faites quelques trois, vous êtes un assez bon joueur.

Venant de la côte ouest, Kuzma pense que lui et ses coéquipiers des Lakers sont des gens orientés défensivement, mais il attribue une grande partie du mérite à Unseld comme la raison pour laquelle les Wizards sont si connectés à l’extrémité la plus importante du terrain.

À peine un mois après le début de la saison, la confiance de l’entraîneur-chef des Wizards, Wes Unseld Jr., en Kyle Kuzma est déjà au plus haut. (Reels All-Pro/CC BY-SA 2.0)

« Je pense que souvent dans cette ligue, ce qui sépare les bonnes équipes des mauvaises, ce sont les schémas défensifs », a déclaré Kuzma. « J’ai été des deux côtés. J’ai été dans de bonnes équipes et j’ai été dans de mauvaises équipes au début de ma carrière. Et l’une des raisons pour lesquelles je pensais que nous étions mauvais était parce que nous n’avions pas vraiment de plans et ainsi de suite. Lorsque vous venez ici, le premier jour du camp d’entraînement, nous voulons être une équipe défensive de haut niveau. D’accord, comment pouvons-nous l’obtenir ?

« Wes nous met dans de grandes situations. Il n’y a vraiment pas d’air là-bas. Vous savez un peu ce que c’est. S’il s’agit d’une avancée, d’un côté clair, nous savons quoi faire. Même chose, si on est dans l’écluse et la piste, on sait quoi faire. Cela clarifie beaucoup de pensées que vous pouvez avoir sur le terrain, vous pouvez donc simplement jouer librement et jouer.

Kuzma et Beal ont enregistré le plus de minutes (307) parmi les duos de Washington et ont accordé 99,8 points pour 100 possessions, selon NBA.com. Cependant, parmi les combinaisons à deux qui ont joué au moins 150 minutes ensemble, Harrell et Deni Avdija ont la meilleure note défensive (96,0) et la meilleure note nette (19,1) de l’équipe dans son ensemble.

«Je pense qu’ils ont fait un excellent travail en choisissant le bon entraîneur-chef, mec. Comme vous pouvez le voir, cela se traduit par notre jeu », a déclaré Harrell. « L’entraîneur arrive avec un plan de match simple, à la fois offensivement et défensivement, en ce qui concerne chaque équipe. Mais Coach fait toutes les petites choses que certains gars peuvent ne pas vouloir faire à des moments précis, dans certaines situations. Mais nous sommes tous convaincus et liés et nous le soutenons à 100 % parce qu’en fin de compte, c’est un effort collectif de groupe. Il n’y a pas que les entraîneurs, puis les joueurs et ensuite le staff supérieur.

« Je pense que cette organisation évolue à son meilleur lorsque nous travaillons tous ensemble comme un seul, et je pense que c’est ce que Coach a fait un excellent travail et inculqué à tout le monde – le personnel d’entraîneurs, les joueurs, même jusqu’au front office avec Tommy [Sheppard] et notre propriétaire [Ted Leonsis]. «

Nous savons tous maintenant que Harrell est un homme qui va toujours gagner la ferraille. Il utilise sans relâche la force et la puissance de son haut du corps, épuisant ses adversaires de toutes tailles en première ligne avec ses multiples efforts. Il semble qu’il ait retrouvé ses marques suite à une situation inhabituelle avec les Lakers. Trezz enregistre 18,1 points et 9,3 rebonds par match sur un pourcentage de tir réel de 70,8%, le meilleur en carrière, qui se classe septième de la NBA (min. moyenne 15 minutes).

Il établit une bonne relation avec Beal non seulement lors des conférences de presse d’après-match après les victoires, mais aussi dans des situations de pick-and-roll sur le terrain. Selon NBA.com, Harrell est 18 pour 30 sur les passes de Beal. De plus, sur InStat, Trezz marque 1,37 points par possession en tant qu’homme de rouleau en général et convertit sur un record de la ligue 88% de ses rouleaux.

Après un écran dur ou un glissement, vous auriez du mal à trouver quelqu’un de plus agressif à boulonner au seau. Ajoutez cela à son comportement féroce sur le sol, et Washington a une équipe de démolisseurs d’un seul homme dont l’attitude se répercute sur le reste de ses coéquipiers.

« Trezz joue dur comme une merde ** tous les soirs. Vous devez vous préparer pour lui », a déclaré Kuzma. «Évidemment, un [opposing] équipe, tu dois faire de ton mieux tous les soirs parce qu’il vient à plein régime. Il écrase le verre offensif à chaque fois, le verre défensif. Il défie les tirs. Si vous le lui donnez dans la poche et qu’il l’a dans la peinture, ça va probablement dans le rebord. C’est donc une bête.

« Et cette énergie, nous nous en nourrissons, et c’est important. Surtout pour 82 matchs. Vous ne pouvez pas apporter ce type d’énergie collectivement en tant que groupe tous les soirs. C’est impossible. Mais quand vous voyez des gars comme lui le faire tous les soirs, cela vous motive à jouer dur.

Unseld Jr. relaie que la menace de Harrell d’atteindre le bord et la ligne des lancers francs permet à Washington de marquer des points et d’obtenir sa défense, en utilisant son effort de 16 points et 5 rebonds en première mi-temps contre les Cavaliers comme un Exemple.

« Sa voix a beaucoup de poids, mais cette énergie est contagieuse. Et ce ne sont pas seulement les moments forts où il trempe le ballon ou il est le premier gars au sol ou il obtient la deuxième possession. Il galvanise un peu ce groupe parfois », a déclaré Unseld. « Parfois, il le fait tout seul où il a ce tronçon en première mi-temps [vs. Cleveland], où il était un peu la seule infraction. Mais c’est aussi dans les coulisses — sa voix sur le banc, sa voix dans les vestiaires. C’est donc bien d’avoir un gars comme ça, qui a joué dans les grands moments et qui en comprend la valeur.

Nombre de dunks des Wizards jusqu’à présent cette saison… Montrezl Harrell : 26*

Reste de l’équipe : 26 * 3e en NBA pic.twitter.com/0iIKgIgorq – Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 8 novembre 2021

Beal est le chef du serpent, et le nouveau venu Spencer Dinwiddie s’en est chargé en tant que gestionnaire de balle et initiateur. Daniel Gafford est en passe de devenir un nom familier. Nous n’avons pas encore vu à quoi cela ressemble avec Rui Hachimura et Thomas Bryant dans le mix.

Mais avec l’approche d’Unseld, l’expérience du championnat injectée dans le bâtiment et un certain nombre de personnes qui savent ce qu’il faut pour être cohérent tous les soirs, les Wizards auraient pu coller les bonnes pièces pour donner à DC un vainqueur.

«Je pense que nous avons une alchimie ‘OK’ en ce moment. Évidemment, c’est encore tôt et jeune dans la saison, 11 matchs en jeu. Mais cela [win in Cleveland] est quelque chose qui peut transformer la chimie « OK » en une bonne chimie – trouver un chemin sur la route, avec la foule contre vous, avec une grande zone avant comme ils l’avaient fait », a déclaré Kuzma. «Pour nous, remporter une telle victoire, c’est évidemment une grande victoire morale en dehors de la victoire. Mais pour le moral de l’équipe et pour garder les gars ensemble et voir comment nous nous sommes fondus en un seul là-bas, les cinq dernières minutes du match étaient énormes.

« Je veux dire que nous ramassons des victoires, mais je pense que nous pouvons passer à un autre niveau. Je pense que c’est un peu très clair et simple. Évidemment, je pense que nous avons du chemin à parcourir. Nous avons quelques niveaux que nous pouvons atteindre. C’est juste une réflexion de niveau supérieur – certaines choses défensivement nous pouvons être meilleurs, offensivement nous pouvons être bien, bien meilleurs. Comme je l’ai dit depuis le saut, ça va prendre du temps. Chaque match de saison régulière est une répétition pour les séries éliminatoires, et au moment où nous arrivons en mars, avril et nous comprenons les choses, j’espère que nous sommes du bon côté des choses. Comme je l’ai dit, nous avons un long chemin à parcourir. Évidemment, c’est bien d’être 8-3, mais cela n’a pas vraiment d’importance début novembre.

Comme Kuzma l’a tweeté la semaine dernière : « Capitol Boys ici. »

Edité par Kristen Butler

