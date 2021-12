Kyle Kuzma et Winnie Harlow se remettent ensemble cinq mois après leur séparation

L’amour n’est pas mort après tout – NBA baller Kyle Kuzma et mannequin Winnie Harlow sortent officiellement ensemble… cinq mois seulement après leur rupture.

TMZ Sports a appris … Kuz et Harlow ont repris là où ils s’étaient arrêtés plus tôt ce mois-ci, décidant de donner une autre chance à leur relation.

On nous a dit que la scission n’était pas moche au départ – les deux parties sont restées en contact et sont restées amies pendant leur temps loin l’une de l’autre.

Nous avons cassé l’histoire – l’attaquant des Wizards et ancien concurrent de « America’s Next Top Model » choses terminées de retour en août après plus d’un an de fréquentation.

Ils étaient l’un des plus grands couples de quarantaine à se développer pendant la pandémie … après que Harlow a déclaré que Kuz avait réussi glissé dans ses DM sur Instagram.

Leur amour est resté fort pendant la bulle NBA à Orlando… avec Winnie envoyer un avion sur le campus Disney le jour de l’anniversaire de Kuz pour lui transmettre un message spécial.

Aucun mot sur ce qui a provoqué la rupture … mais cela s’est produit juste au moment où Kuz a été échangé des Lakers de Los Angeles aux Wizards de Washington.