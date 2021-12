Kyle Kuzma et Winnie Harlow se tiennent la main à New York après avoir ravivé la romance

Kyle Kuzma et Winnie Harlow sont revenir sur … et ils n’ont pas perdu de temps pour le faire savoir au monde cette semaine – se tenant la main lors d’un rendez-vous romantique à New York.

Le couple — qui rompu en août, mais a ravivé leur romance tout récemment – ​​a frappé Carbone le jour de congé de la NBA de Kuzma mercredi et avait l’air aussi amoureux que jamais.

La star des Wizards, qui était à New York pour le match de Washington contre les Knicks, a tenu la main de Harlow sur le chemin du dîner – et vous pouvez voir sur les photos, le mannequin était très heureux.

Harlow avait l’air de bonne humeur, souriant et saluant avant d’entrer – et, oui, il est clair que le couple puissant est officiellement de retour.

Comme nous l’avons signalé précédemment, les deux se sont à l’origine réunis pendant la pandémie … après que Harlow a déclaré que Kuzma avait réussi glissé dans ses DM Instagram.

Ils ont passé presque toute la quarantaine ensemble – mais se sont séparés juste au moment où Kuzma a été échangé des Lakers aux Wizards.

On dirait que tout va bien maintenant, cependant… félicitations pour avoir retrouvé l’amour !