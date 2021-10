Kyle Kuzma explique pourquoi il voulait que les Lakers l’échangent

in

Les Lakers de Los Angeles ont échangé Kyle Kuzma aux Wizards de Washington au cours de la dernière intersaison, ce qui leur a permis d’acquérir Russell Westbrook.

Immédiatement après, Kuzma a affirmé qu’il était choqué par la façon dont les choses se sont passées et s’est déchaîné contre les gens qui doutaient de ses compétences.

Lors de la journée des médias de Wizards cette semaine, Kuzma a expliqué ce qui s’était passé entre lui et LA.

Il s’avère que Kuzma n’est pas du tout salé sur la façon dont les choses se sont passées. En fait, selon ses récentes déclarations, il voulait que les Lakers le déplacent.

“Pour moi, vouloir être échangé et être dans un type de situation où je peux vraiment déployer mes ailes et développer un certain type de trajectoire sur laquelle j’étais auparavant”, a déclaré Kuzma.

Le divorce de Kuzma avec les Lakers est une affaire complexe. Depuis l’échange, il a fait plusieurs commentaires qui semblent indiquer que lui et LeBron James ne se sont pas séparés dans les meilleurs termes. L’expression “petit gamin” a même été lancée.

Au-delà de sa relation avec James, Kuzma semblait également irrité par la façon dont l’entraîneur-chef Frank Vogel l’avait finalement traité.

Bien que le joueur de 26 ans essaie clairement de jouer le jeu, il semble assez amer à ce sujet.

Espérons que Kuzma puisse finalement s’installer avec les Wizards et redécouvrir une partie du succès qu’il a connu au début de sa carrière. Parce que cette fois-ci, il n’aura pas James, Vogel et les Lakers à blâmer pour ses lacunes s’il ne le fait pas.

