Kyle Kuzma pose déjà sous son nouveau maillot : sera-t-il l’une des stars des Washington Wizards ?

L’un des transferts de l’été a été, sans aucun doute, celui qui a mis fin à Russell Westbrook chez les Lakers de Los Angeles et à plusieurs joueurs du roster californien en Les sorciers de Washington. Et l’un des plus frappants est Kyle Kuzma, l’attaquant qui a vu son niveau baisser la saison dernière et qui criait à l’arrivée d’un nouveau contexte pour son évolution professionnelle.

Cette opportunité lui sera donnée par les Washington Wizards, l’entité capitoline qui, dans un processus clair de restructuration, disposera de nombreux talents de marqueur de la main de Bradley Beal. Pourront-ils récupérer le joueur qui pose déjà avec ses nouvelles couleurs ?