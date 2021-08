Kyle Kuzma révèle le meilleur coéquipier des Lakers, et ce n’est pas LeBron James

in

Les Lakers de Los Angeles et les Wizards de Washington ont terminé leur échange à succès la semaine dernière, échangeant Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et les droits de repêchage à Isaiah Jackson contre Russell Westbrook et trois futurs choix de repêchage de deuxième tour.

Pour faire fonctionner les salaires dans cet accord, Kuzma était une nécessité. Son contrat d’environ 3 millions de dollars pour la saison 2020-21 devient 13 millions de dollars pour la saison 2021-22.

Kuzma était le joueur titulaire le plus ancien des Lakers avant d’être expulsé, donc il est évident qu’il a fini par être un gros problème.

Samedi, en l’honneur du changement d’équipe, Kuzma a organisé une séance de questions-réponses sur Twitter. Là, on lui a demandé qui était son coéquipier préféré des Lakers.

La réponse était un peu surprenante :

https://t.co/5t8DRv9YsQ – kuz (@kylekuzma) 8 août 2021

Le fait que ce soit Jared Dudley, et non LeBron James, a pris certaines personnes au dépourvu.

Kuzma et James ont eu une relation intéressante. Le couple a eu des moments publics assez inconfortables, ce qui a conduit à dire qu’ils n’étaient pas de grands fans l’un de l’autre.

Du carburant supplémentaire a été jeté dans le feu il y a quelques jours, lorsque peu de temps après avoir été échangé, Kuzma a très publiquement changé son choix pour savoir qui est le GOAT.

Cela dit, James s’est fait un devoir d’envoyer Kuzma avec un cadeau d’adieu spécial. Prends-en ce que tu veux.

À quel point Kuzma et James étaient-ils proches pendant leur séjour à LA ensemble? La vraie réponse n’émergera peut-être jamais, mais il semble que chacun ait sa propre théorie.

