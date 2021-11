Kyle Kuzma : « Sans LeBron James, Cleveland ne serait pas de la merde »

Les sorciers de Washington continue de confirmer sa grande forme dans ces premières semaines de la saison régulière NBA 2021/22. La franchise dans la capitale des États-Unis a expiré ce matin à Les Cavaliers de Cleveland par un score serré de 97-94, se classant ainsi en tête provisoire de la Conférence Est avec une fiche de 8-3.

La performance de ces Wizards ne pourrait être comprise sans le niveau qu’offrent deux de leurs plus récents ajouts : Montrezl Harrell et Kyle Kuzma. Ils ont été précisément les meilleurs contre Cleveland, le premier avec un double-double de 24-11, et le second avec 22 points et cinq rebonds.

La confiance que Kuzma transmet lors de ses premiers matchs en tant que ‘Wizard’ le conduit à être l’une des surprises de la saison, même à se battre pour le prix du joueur le plus amélioré. En plus de cela, l’ancien des Lakers de Los Angeles a défrayé la chronique ces dernières heures pour ses déclarations sous la forme d’une attaque contre les Cleveland Cavaliers et James Lebron.

Cela s’est produit à cause d’une affiche qu’un fan des Cavs avait pendant le match de ce matin, et qui a agacé Kyle Kuzma. L’affiche disait: « LeBron a remporté Kuzma sa seule bague de champion.

La réponse de Kuzma

« Les fans devraient parler moins et se concentrer davantage sur leur équipe », a déclaré Kuzma. « Cleveland a perdu à cause de lui. Ils parlaient trop, et j’ai fini par leur dire que sans LeBron, Cleveland n’aurait pas été une merde. » Ces mots montrent sans aucun doute que l’attaquant de Washington n’a pas encore surmonté le fait que les Lakers de James l’ont échangé cet été contre Russell Westbrook.

Kyle Kuzma détruit Cleveland après que les Wizards aient battu les Cavs : « Sans LeBron, Cleveland ne serait pas de la merde » https://t.co/RSyO3YkpIJ – NBA Central (@TheNBACentral) 11 novembre 2021