Kyle Kuzma s’en prend à Charles Barkley et Shaquille O’Neal

Les Lakers de Los Angeles ont échangé Kyle Kuzma au cours de l’intersaison passée aux Wizards de Washington dans le cadre de l’échange qui a amené Russell Westbrook à LA. Une partie de la raison pour laquelle ce déménagement s’est finalement produit était la diminution de la production du joueur de 26 ans. À la fin de la course de Kuzma avec le violet et l’or, la frustration des deux côtés était palpable.

En 2018-19, Kuzma a enregistré un sommet en carrière de 18,9 points par match. Malheureusement, lorsque Anthony Davis a été acquis des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, ses chiffres sont tombés d’une falaise.

La saison dernière, Kuzma a récolté en moyenne 12,9 points et 5,5 rebonds par match et a eu du mal à avoir un impact significatif sur l’équipe en séries éliminatoires.

Parce que Kuzma a objectivement empiré progressivement, beaucoup de têtes parlantes les plus connues de la NBA ont périodiquement été dures avec lui. Il semble que cela a fait des ravages.

Dimanche, Kuzma s’en est pris aux analystes de la NBA.

« Le joueur de la NFL est devenu un analyste du niveau de maturité en parlant de [and] analyser leur sport respecté est de loin supérieur aux gars de la NBA », a-t-il tweeté. “Trop de clowns et de soif… ces gars-là vous aident à comprendre le sport.”

Ce n’est pas difficile à lire entre les lignes. Les deux plus grandes personnalités de TNT, Charles Barkley et Shaquille O’Neal, sont également les critiques les plus éhontées des joueurs de la NBA d’aujourd’hui.

Que ce soit Barkley qui appelle LeBron James et son équipe pour l’ombre ou O’Neal qui s’en prend à quiconque le dérange cette semaine-là, aucun des deux hommes ne se mord jamais la langue.

La critique de Kuzma n’est pas unique. Kevin Durant et James ont tous deux proposé une évaluation similaire.

Comme c’est généralement le cas, il y a des arguments raisonnables à faire valoir pour les deux parties. D’une part, le jeu médiocre de Kuzma méritait d’être reconnu par les analystes les plus éminents de la NBA. Il n’y a rien de mal à l’appeler comme vous le voyez. D’un autre côté, il est difficile de ne pas avoir l’impression que parfois les critiques de Barkley et O’Neal sont si pointues qu’elles frisent la haine.

Cela dit, ce n’est probablement pas la voie à suivre pour Kuzma. S’il veut que les diffuseurs de la NBA cessent de le haïr, pleurer à ce sujet n’aidera pas. La seule vraie solution est de mieux jouer, ce qu’il semble comprendre.

