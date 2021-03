Kyle Lafferty pense que l’avenir de l’Irlande du Nord est radieux malgré la défaite des États-Unis

Kyle Lafferty pense que l’Irlande du Nord a montré que l’avenir était radieux, même après sa défaite face aux États-Unis dimanche.

Ian Baraclough a sorti un certain nombre de joueurs de la ligne de tir avant le match de qualification crucial de la Coupe du monde mercredi contre la Bulgarie, transmettant à la place une expérience vitale à Conor Hazard, Dan Ballard, Ciaron Brown et Shayne Lavery.

Une équipe jeune avec 10 changements par rapport à la défaite en qualifications de la Coupe du monde la semaine dernière contre l’Italie a eu la malchance de sortir perdante alors que les États-Unis marquaient grâce à la frappe déviée de Gio Reyna et à un penalty contesté de Christian Pulisic.

Niall McGinn a marqué une superbe consolation tardive, mais le principal à retenir a été la façon dont la prochaine génération d’Irlande du Nord a fait face à une équipe américaine remplie de joueurs exerçant leur métier dans les meilleures ligues européennes.

Lafferty, 33 ans, a prêté une certaine expérience aux hôtes en étant nommé capitaine à l’occasion de sa 81e sélection, et a été impressionné par ceux qui l’entouraient alors même que leur course sans victoire se poursuivait.

« Je suis fier », a déclaré l’attaquant de Kilmarnock. «Nous avions une jeune équipe à l’extérieur, certains remportant la première ou la deuxième et un bon nombre de moins de 10 sélections.

«Il n’y avait que quatre ou cinq joueurs avec 30 ou 40 sélections mais je pensais que nous leur avons causé des problèmes.

«Nous avions raison sur eux en première mi-temps et nous avons mis la pression sur le ballon dès les premières portes et créé des occasions.

«N’enlevez rien aux (États-Unis). C’est une équipe jeune et athlétique, mais en première mi-temps, nous les avons dépassés et avons remporté toutes les batailles sur tout le terrain, donc je suis content de la performance.

Lafferty a été associé à l’attaque de Shayne Lavery de Linfield et a fait écho à son manager international Ian Baraclough lorsqu’il a déclaré qu’il pensait que l’ancien stagiaire d’Everton, âgé de 22 ans, reviendrait bientôt à travers la mer d’Irlande.

« C’est l’un de ces joueurs qui est toujours dans les visages des joueurs et il aura une chance », a déclaré Lafferty.

Lafferty a fait l’éloge de l’attaquant Shayne Lavery (Liam McBurney / PA)

«Il a bien fait pour Linfield cette saison, et même la saison dernière. Je suis sûr qu’il se déplacera sur l’eau le plus tôt possible. »

L’attaquant d’Accrington, Dion Charles, a également fait ses débuts en deuxième période, qui a testé à deux reprises le gardien de Manchester City Zack Steffen alors qu’il semblait imperturbable par le passage au football international.

Lafferty, sans but international depuis novembre 2016, a eu des chances précoces dans le match mais a traîné les meilleures d’entre elles après avoir été jouée par George Saville.

Le deuxième meilleur buteur d’Irlande du Nord est convaincu qu’il peut à nouveau être inscrit sur la feuille de match après avoir été remis en jeu depuis son retour en Écosse en février, mais a admis qu’il avait abandonné l’ordre hiérarchique pour le moment.

Lafferty est convaincu qu’il peut mettre fin à sa sécheresse internationale remontant à novembre 2016 (Liam McBurney / PA)

« Les buts vous donneront des matchs et en tant qu’attaquant c’est ce sur quoi vous êtes jugé », a-t-il déclaré.

«Josh (Magennis) a pris la relève à plusieurs reprises maintenant et je pense qu’il mérite cette chance.

«Si je fais des performances chaque semaine pour mon club et que je viens ici et que je marque des buts, je vais frapper à la porte du manager, mais en ce moment, Josh marque des buts pour son club et son pays et mérite ce rôle de départ.

«Jusqu’à ce que je commence à frapper le fond du filet, je devrai me contenter de quitter le banc.»