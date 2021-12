Kyle Larson : Je ne sais pas si la finale de F1 était juste

Tout le monde semble avoir écouté la finale dramatique de la Formule 1 2021, y compris le champion NASCAR Kyle Larson qui a assisté à son premier Grand Prix dimanche dernier et a ensuite admis qu’il était aussi en conflit que quiconque au sujet de la fin controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour dimanche pour remporter le titre, mais la tourmente a continué :

Un accident tardif a anéanti une avance de près de 12 secondes à Hamilton, Verstappen s’est arrêté sous le jaune pour des pneus neufs et la course a repris avec un tour à faire. Il a dépassé Hamilton au cinquième virage d’une fusillade de style NASCAR.

« Le fan de course en moi était comme: Mec, j’aimerais qu’il y ait un avertissement et cette chose peut devenir excitante à la fin et produire un drame », a déclaré Larson à l’Associated Press. « Et puis c’est arrivé. Ensuite, je me suis dit : « Eh bien, je ne sais pas si c’était particulièrement juste. »

Hamilton a mené 51 des 58 tours et la course avait été un peu ratée après la saison spectaculaire de la F1. Le septuple champion semblait si en contrôle que Larson et son groupe s’étaient déjà dirigés vers les sorties lorsque le jaune s’est envolé avec cinq tours.

Ils ont regardé l’arrivée sur des écrans de visualisation placés autour du circuit de Yas Marina et sur leurs téléphones.

Mercedes a déposé deux réclamations au nom de Hamilton après l’arrivée, qui ont toutes deux été rejetées. Mercedes a porté l’affaire devant la Cour d’appel internationale.

Larson a rencontré Fernando Alonso avant même d’entrer dans la porte

« On dirait qu’ils ont un peu modifié les règles pour obtenir une finition verte, et il semble que c’était leur objectif principal », a déclaré Larson. « Je ne connais pas assez bien la F1, mais il ne semble pas qu’ils l’aient fait pour aider Max ou quelque chose comme ça. Mais ils l’ont rendu excitant.

Larson et Verstappen ont partagé des similitudes au cours de leurs saisons en ce sens que tous deux ont remporté 10 courses, un record de la série, ont tous deux mené le plus grand nombre de tours et ont tous deux remporté leur premier championnat après des avertissements tardifs et des arrêts au stand pour les pneus.

En novembre, Larson a eu besoin d’un avertissement tardif au Phoenix Raceway pour revenir dans la course et son équipe Hendrick Motorsports a effectué son arrêt au stand le plus rapide de la saison pour le remettre sur la bonne voie en tête. Larson a mené les 28 derniers tours pour la victoire.

Larson a depuis été fêté lors de la célébration du championnat de fin de saison de NASCAR, a couru huit courses sur terre – il en a remporté trois – puis s’est rendu au Moyen-Orient pour représenter NASCAR, Hendrick Motorsports et HendrickCars.com, la branche de vente en ligne qui l’a parrainé cette année. quand il est revenu d’une suspension de près d’une saison pour avoir utilisé une insulte raciale.

HendrickCars.com a depuis signé un contrat de sponsoring d’une saison complète jusqu’en 2023 pour Larson, qui a également été prolongé chez Hendrick pour deux ans.

A Abu Dhabi, Larson a rencontré Fernando Alonso avant même d’entrer dans la porte, puis Sergio Perez dès qu’il est entré dans le paddock. Le pilote de réserve alpin Daniil Kvyat, qui a assisté à sa première course NASCAR la semaine avant le championnat Cup Series en Virginie, a immédiatement reconnu Larson.

« Je veux participer à la course NASCAR ! » Daniil Kvyat a dit à Larson

C’est drôle, Larson se demandait comment il pourrait entrer en Formule 1. Et lorsque Nikita Mazepin a été testé positif avant la course de dimanche pour COVID-19 et que Haas n’a aligné qu’une seule voiture, Larson a déclaré au patron de Haas Guenther Steiner « J’aurais dû apporter mon casque ».

Steiner a pris son téléphone : « Regardez à quelle vitesse je peux faire bouger les choses », a-t-il plaisanté.

Hélas, Larson est comme presque tous les autres pilotes de course américains en ce sens qu’il n’a pas la super licence FIA ​​nécessaire pour concourir en F1 et ne sait pas comment en obtenir une.

Larson a été surpris lorsque le pilote IndyCar Pato O’Ward l’a reconnu et était au courant de sa saison NASCAR, puis a pris le temps de conduire Larson sur la piste dans une McLaren 720S. La McLaren orange papaye hurlait sur le circuit de 3,2 milles dimanche.

« C’est bien différent de rouler sur un siège passager. Vous avez juste l’impression d’être en bandoulière tout le temps », a déclaré Larson. « Je n’ai jamais pu me concentrer sur la piste ou comprendre à quoi ressemblaient les virages. J’aurais aimé pouvoir faire trois ou cinq tours consécutifs et j’aurais été plus à l’aise sur le siège passager.

« Il a fait un excellent travail. Si j’avais été sur le siège conducteur et qu’il était sur le siège passager, j’aurais essayé tout aussi fort de faire glisser la voiture partout.

Larson veut assister à sa prochaine course de F1 en tant que fan et non en tant que champion NASCAR avec un pass VIP

Il a également regretté de ne pas avoir eu plus de temps pour parler avec O’Ward, qui était un concurrent du championnat IndyCar la saison dernière et a terminé mardi son premier test dans une voiture de Formule 1.

« Je voulais passer du temps avec lui parce que je voulais lui demander quel est son chemin ? C’est un pilote d’IndyCar, comment va-t-il arriver en Formule 1 ? » dit Larson. « Il m’accompagne et je suis curieux, est-ce que cela fait partie de son chemin ? Je voulais juste apprendre son histoire.

Larson a déclaré qu’il aimerait assister à sa prochaine course de F1 en tant que fan – et non en tant que champion NASCAR avec un pass VIP – pour profiter de l’atmosphère d’un week-end de grand prix. Au cours de ces vacances qui durent jusqu’à vendredi, ses expériences de gars ordinaires se sont limitées à des choses de type touristique dans tout Dubaï.

Larson a visité le gratte-ciel Burj Khalifa, le Dubai Mall, prévoyait un voyage à l’Expo 2020 et a fait une excursion dans le désert pour monter à dos de chameau, faire du sandboard et assister à un spectacle de feu.

C’est le moment idéal pour être le champion NASCAR, même si la balade dans le désert à travers les dunes ne s’est pas si bien passée avec le meilleur pilote actuel sur terre.

« Je n’ai vraiment pas aimé les dunes », a déclaré Larson. «Je suis vraiment tombé malade. Eh bien, pas vraiment malade, mais très nauséeux assis au troisième rang. Plus de ça pour moi. (Rapport de Jenna Fryer)