Kyle Larson remporte le championnat 2021 Cup Series

La saison NASCAR 2021 est terminée et Kyle Larson est en tête. Il a participé à la course du championnat de la Cup Series à Phoenix Raceway dimanche et a franchi la ligne d’arrivée en premier pour remporter le premier titre de la Cup Series de sa carrière. Larson était le pilote le plus dominant du début de la saison à la fin, et le championnat vient après avoir été suspendu de NASCAR pendant la majeure partie de la saison 2020.

« Je ne peux pas… je ne peux pas le croire », a déclaré Larson après être sorti de sa voiture, selon NASCAR.com. « Je ne pensais même pas que je piloterais une voiture de Coupe il y a un an et demi. Gagner un championnat est fou. Je dois tout d’abord remercier beaucoup (le propriétaire de l’équipe) Rick Hendrick, Hendrickcars.com, Jeff Gordon, NASCAR, chacun de mes supporters dans les gradins, regardant à la maison et ma famille. »

Le tour qui a fait de @KyleLarsonRacin le champion 2021 de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/PwQnQT2DMD – NASCAR (@NASCAR) 8 novembre 2021

« Il y avait tellement de points dans cette course où je ne pensais pas que nous allions gagner. Sans mon équipage au stand lors de ce dernier arrêt (au tour 285), nous ne serions pas là. Ce sont les vrais vainqueurs de cette course . Ce sont de vrais champions. Je suis juste béni de faire partie de ce groupe. Chaque homme et chaque femme chez Hendrick Motorsports, cette victoire est pour nous tous, et pour chacun d’entre vous. »

Larson a réussi à repousser les autres pilotes du championnat 4 – Denny Hamlin, Martin Truex Jr. et le champion des Cup Series 2020 Chase Elliott – pour remporter la course. Il a battu Truex jusqu’à la ligne d’arrivée de 0,398 seconde, selon l’Associated Press. Larson est membre de Hendrick Motorsports après avoir été licencié de Chip Ganassi Racing pour avoir utilisé une insulte raciale lors d’une course virtuelle en avril 2020.

« Je te vois. » 🥺❤️ pic.twitter.com/5PvM6btssY – NASCAR (@NASCAR) 8 novembre 2021

« Je pense juste au voyage et à la difficulté de la route d’arriver à ce point depuis si longtemps, mais surtout la dernière année et demie, et aussi », a déclaré Larson. « Je pense juste à l’atmosphère, je n’ai peut-être jamais ressenti une atmosphère comme celle-ci. Avec la pression de cette course et tout ce qui était en jeu, pour gagner ce championnat – chacun de ces fans m’a fait sentir. J’étais J’essaie de me dire de me détendre, d’arrêter de pleurer. Je me moque tout le temps de mon père parce qu’il pleure, et je suis pire que lui. » Larson a remporté 10 courses de Cup Series cette année et est devenu le premier pilote à remporter 10 victoires et un championnat en une saison depuis Jimmie Johnson en 2007.