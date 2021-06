Kyle Larson transforme la région viticole en vinaigre pour la compétition à Sonoma – RedState ⋆ .

C’est à 120 km d’Elk Grove, en Californie, la ville natale du pilote NASCAR Kyle Larson, à Sonoma, en Californie, domicile du bien nommé Sonoma Raceway et hôte du Toyota/Save Mart 350 d’aujourd’hui, ce qui explique pourquoi vous en avez vu plus Des fans de Larson dans le parking pour camping-cars et plus de chemises Larson dans les tribunes que probablement toutes les autres pistes de NASCAR combinées. Larson a ravi les fidèles du garçon local en remportant une victoire dominante, sa deuxième victoire consécutive et sa troisième victoire de la saison.

Larson a commencé la course en pole position, remportant celle-ci grâce au champ défini par les mesures de qualification de NASCAR plutôt que par les qualifications sur piste en raison du nuage persistant de COVID gardant toute présence et activité de course à une affaire d’une journée. Larson a mis un rythme effréné au drapeau vert, assumant rapidement une avance de plus de quatre secondes sur son coéquipier Chase Elliott. Le vainqueur de Sonoma 2018 et 2019 Martin Truex Jr. a agressivement sillonné le peloton, passant de sa dix-neuvième position de départ à la neuvième en sept tours. Avec un avertissement de compétition prévu pour le dixième tour afin que les équipes puissent vérifier l’usure des pneus, plusieurs voitures se sont arrêtées un tour plus tôt pour les pneus, calculant qu’elles pourraient soit venir chercher du carburant pendant l’avertissement de la compétition, soit étirer leur carburant jusqu’à la conclusion de la première étape. La plupart ont tous choisi l’ancienne stratégie, le résultat final étant quand tout a été dit et que tout a été fait dans les stands, Larson reprenant la tête, Elliott deuxième et Truex Jr. étant passé à la cinquième place.

La course a repris avec huit tours restants jusqu’à la fin de la première étape. Les meilleurs pilotes retenus servent à part Truex Jr. en prenant la quatrième place d’Alex Bowman, avec quelques légers remaniements plus en arrière. Une pléthore de stratégies, dont certaines n’étaient pas alimentées (sans jeu de mots) par la confusion quant au moment exact où il était permis de faire des stands, jouée avec le début de la deuxième étape montrant Kurt Busch en tête et Larson en quinzième. Les voitures à l’avant avaient des pneus beaucoup plus usés, le pari étant que cet inconvénient serait annulé par la quantité de trafic devant suffisamment pour soutenir les voitures les plus rapides avec du caoutchouc frais. Ainsi, à la fin de la deuxième étape, les voitures qui ont démarré avec des pneus plus anciens seraient encore suffisamment bien positionnées pour que lorsque tout le monde se soit arrêté, elles seraient toujours en lice.

Au début de la deuxième étape, Elliott a rapidement dépassé Larson, le ramenant dans les dix premiers huit tours de la spéciale. Larson a repassé Elliott et a terminé deuxième à mi-parcours, poursuivant William Byron qui avait dépassé Kurt Busch pour la tête dans le tour précédent.

Avec neuf tours à faire dans la deuxième étape, un pneu crevé a poussé Ricky Stenhouse Jr. dans le mur juste avant le premier virage, faisant ressortir le drapeau jaune. Étant donné que toutes les voitures pourraient profiter de la situation en s’arrêtant ici et n’ayant ainsi qu’un seul arrêt de plus avant la fin de la course, beaucoup ont choisi de s’arrêter. Larson et Truex Jr. sont restés parmi d’autres, avec Larson en tête qu’il a facilement tenu jusqu’à la fin de l’étape. Elliott, qui a fait les stands, est passé du dix-septième au cinquième.

La stratégie s’est jouée une fois de plus lors de la prudence entre les étapes. Truex Jr., qui s’est arrêté juste avant la fin de la deuxième étape, est reparti quinzième. Larson a terminé vingt-troisième après avoir été aux stands lors de la mise en garde. Elliott, qui est resté sur la bonne voie tout au long, a redémarré deuxième derrière Kurt Busch.

La dernière étape a vu Larson remonter rapidement dans le peloton. Elliott prend la tête au 45e tour et met les voiles. Truex Jr. a rapidement progressé dans le top dix avec 43 tours à faire, suivi de Larson. Les deux étaient dans les cinq premiers au 50e tour. La fusillade a eu lieu brièvement, les frères Busch (Kyle en deuxième et Kurt en troisième) espérant profiter de toute erreur des trois susmentionnés. Il n’y en avait pas. Larson a dépassé Kyle Busch avec 38 tours restants et Elliott pour la tête avec 33 tours restants, Truex Jr. en troisième et prenant rapidement la deuxième place.

Elliott a fait son dernier arrêt au stand avec 28 tours à faire. Truex Jr. s’est arrêté un tour plus tard, Larson le tour suivant. Le remaniement résultant dans l’ordre de passage avait Truex Jr. devant Larson et Elliott, tous dans le trafic alors que différentes stratégies de fosse se jouaient.

Larson a finalement dépassé Truex Jr., bien que la spéculation soit répandue que ce dernier attendait son heure pour voir si Larson surconduirait peut-être et abuserait excessivement de ses pneus comme cela avait été le cas lors de sa précédente course, qui avait vu une usure excessive des pneus sur ce qui serait un course de six tours plus courte que la finale.

Tout ce qui concerne la stratégie a été instantanément recalculé avec dix-neuf tours restants, moment auquel le moteur de Quin Houff a expiré, laissant de l’huile sur la piste et le drapeau d’avertissement flottant. Presque tout le monde a choisi de s’arrêter, avec Larson la première voiture à s’être arrêtée, s’alignant sixième sur la piste avec Truex Jr. et Elliott directement derrière. Joey Logano est resté à l’écart et a pris la tête.

La course a repris avec seize tours à faire. Elliott a rapidement dépassé Truex Jr. Larson a dépassé Logano avec quinze tours à faire et a décollé. Un accident de réaction en chaîne sur le même tour, déclenché lorsque la manœuvre de bombe en piqué de Ross Chastain sur Corey Lajoie au virage onze a bombardé plusieurs voitures, dont celles de Kevin Harvick, William Byron et Alex Bowman, a fait ressortir un autre avertissement.

L’action a repris au tour 79. Larson, à la surprise de personne, a rapidement pris une belle avance avec Elliott, puis Truex Jr., dépassant Logano pour la deuxième place. La seule chose qui pourrait empêcher une victoire de Larson serait une énorme erreur ou une panne d’équipement. Ou peut-être une mise en garde intempestive. Cela s’est produit alors qu’il restait cinq tours à faire, lorsqu’un dépoussiérage littéral impliquant Ryan Preece et Cody Ware sortant de la piste et soulevant la terre, a fait sortir le drapeau jaune.

La course a repris avec trois tours à faire. Larson a rapidement devancé Elliott, mais cela n’a servi à rien car plusieurs voitures de retour dans le peloton ont fait un pas si joyeux, faisant encore une fois ressortir la prudence. La course s’est terminée en prolongation, ce qui, en termes de NASCAR, signifie deux tours de course, et si le premier tour se déroule sans avertissement, le drapeau suivant, qu’il s’agisse d’un damier ou d’un avertissement, met fin à la course. Si un avertissement intervient lors du premier tour, vous recommencez avec deux tours à faire.

Les heures supplémentaires ont été étonnamment sans incident. Larson était trop fort pour qu’Elliott passe, même s’il a essayé puissamment et est resté compétitif, alors qu’il remportait la victoire. Truex Jr. a terminé troisième. La victoire était la quatrième consécutive pour Hendrick Motorsports dans la NASCAR Cup Series et la quatrième course consécutive dans laquelle les voitures Hendrick ont ​​terminé première et deuxième.

La prochaine étape de la NASCAR Cup Series est la course annuelle des étoiles, qui se tiendra dimanche soir prochain au Texas Motor Speedway.