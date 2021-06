Kyle Larson triomphe dans la course des étoiles de NASCAR 2021 – RedState ⋆ .

La tournée de rachat de Kyle Larson, également connue sous le nom de NASCAR Cup Series 2021, a traversé le Lone Star State aujourd’hui alors que Larson a remporté la course annuelle des étoiles lors de sa toute première course au Texas Motor Speedway. Larson, qui cette fois l’année dernière semblait avoir terminé dans le sport après un incident d’épithète raciale pour lequel il a fait amende honorable, a remporté de manière passionnante Brad Keselowski et son coéquipier de Hendrick Motorsports Chase Elliott dans une dernière ronde de stock car pleine d’action la course à son meilleur.

L’événement a commencé avec le All-Star Open, son peloton composé de pilotes qui ne se sont pas automatiquement qualifiés pour l’événement principal. Dans les jours de course de pré-étape (maintenant appelés rondes), le vainqueur de cette course est entré dans la course All-Star, mais maintenant chaque vainqueur de ronde se qualifie. L’Open était divisé en trois manches, les deux premières d’une durée de vingt tours et la troisième de dix tours.

La température de la piste était de 145 degrés doux au début du premier tour. Josh Reddick, parti en pole position, est presque aussitôt dépassé par Chris Buescher pour la tête. Il s’est avéré que c’était trop rapide, car NASCAR a appelé Buescher pour avoir sauté le départ et lui a ordonné de faire une pénalité de passage (traverser la route des stands à vitesse réduite). Au quatrième tour, Bubba Wallace, qui était alors quatrième, a fait un tête-à-queue dans le deuxième virage, faisant sortir le premier jaune de la course.

La manche a repris avec douze tours à faire. Reddick a maintenu son avance, suivi de près par Chase Briscoe. Dans le tour suivant, Buescher, qui était de retour dans le peloton, a filé avec l’aide de Ricky Stenhouse Jr., faisant sortir un avertissement. Ce ne serait pas le dernier.

Le drapeau vert a de nouveau flotté dans la brise torride du Texas avec sept tours à faire. Il n’a pas volé longtemps, car peu de temps après, Erik Jones et Briscoe sont entrés dans le virage trois côte à côte. Briscoe, à l’intérieur, a perdu le contrôle et a filé, endommageant sa voiture et celle de Daniel Suarez qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Attention (encore).

La manche a repris avec deux tours à faire. Reddick conserve un instant son avance, mais se fait dépasser par Ross Chastain. Les tours se sont en fait déroulés sans incident alors que Chastain, qui avait commencé la manche en dernier en raison de problèmes avec l’inspection de la voiture avant la course, a tenu le coup pour la victoire, entrant ainsi dans la grande course.

Le deuxième tour a commencé avec Reddick en tête. Matt DiBenedetto et Aric Almirola ont fourni la majeure partie de l’excitation du tour alors qu’ils se disputaient la position. Almirola a pris la deuxième place avec six tours à faire, mais n’a jamais pu dépasser Reddick alors qu’il remportait le deuxième tour.

Le tour final a commencé avec Almirola et DiBenedetto au premier rang. Almirola a pris la tête à la sortie du virage quatre du premier tour et n’a jamais regardé en arrière alors qu’il gagnait en partant. Buescher a chargé jusqu’à la troisième, mais n’a pas pu avancer plus loin.

Avec Chastain, Reddick et Almirola se frayant un chemin et DiBenedetto participant au vote des fans, le champ All-Star était défini. Le peloton a été établi par tirage au sort, Larson commençant sur le poteau à la grande déploration de beaucoup étant donné qu’il a récemment été sur une larme, remportant les deux dernières courses à Charlotte et Sonoma.

Le format All-Star Race était, en un mot, alambiqué. La course était divisée en cinq manches. Les trois premiers tours étaient de quinze tours chacun. Après le premier tour, les douze premières voitures ont inversé leur position. Après le deuxième tour, tout le peloton, ou du moins ceux du tour de tête, s’est inversé. Après le troisième tour, les neuf premiers finisseurs se sont inversés. L’ordre de départ du cinquième tour a été déterminé en prenant l’ordre d’arrivée de chaque voiture dans les quatre premiers tours et en les additionnant, avec le plus petit nombre en tête ; par exemple, si un pilote avait remporté chacune des quatre premières manches, son score serait de quatre. La sixième et dernière manche était longue de dix tours; le champ de départ défini par la fin du tour précédent.

Le premier tour s’est brièvement déroulé sans incident jusqu’à ce que Christopher Bell fasse un tour dans l’événement. Kyle Busch a pris la tête avec treize tours à faire. Larson a repris la tête de Busch avec neuf tours à faire, William Byron prenant la deuxième place de Busch avec six tours à faire. La voiture de Busch n’obtenait pas l’adhérence avant dont il avait besoin pour concourir pour la tête. Pendant ce temps, Chastain a couru à travers le peloton, terminant la manche à la neuvième place après avoir commencé près de l’arrière du peloton. Les douze premières voitures se sont inversées pour le second tour, mettant ainsi Ryan Blaney en tête.

Le deuxième tour a presque commencé avec un désastre absolu, dès le début, Chastain a heurté Blaney par derrière, nécessitant ainsi un arrêt massif de Blaney qui a sans doute également sauvé la grande majorité du terrain. En dehors de cela, la manche s’est déroulée sans incident, Blaney l’emportant et Keselowski terminant deuxième.

Almirola a commencé le troisième tour en tête, DiBenedetto à ses côtés. DiBenedetto a rapidement pris la tête et l’a tenue jusqu’à neuf tours avant qu’Alex Bowman l’ait dépassé. Bowman a tenu bon pour la victoire. Byron a terminé neuvième, donc a commencé le prochain tour sur le poteau.

Le quatrième tour s’est déroulé sans incident, Byron l’emportant et Larson terminant deuxième. Byron, avec le nombre total le plus bas dans l’ordre de passage des quatre premiers tours, a remporté la pole position pour le cinquième tour.

Le cinquième tour était de trente tours, avec un arrêt au stand obligatoire de quatre pneus dans le mélange; l’équipe réalisant l’arrêt le plus rapide remportant 100 000 $ (l’équipe d’Elliott a gagné). Différentes équipes ont essayé différentes stratégies dans les stands, arrivant sur différents tours. Certains conducteurs l’ont poussé trop fort; Kyle Busch et Austin Dillon ont tous deux été arrêtés pour infraction à la vitesse des stands.

Les quatre pilotes Hendrick Motorsports (Byron, Larson, Elliott et Bowman) sont venus aux stands avec quatorze tours à faire. Les choses sont devenues intéressantes avec douze tours à faire dans le tour lorsque Chastain a été filé par Ryan Newman. Le résultat final a été Keselowski prenant la tête, avec Elliott deuxième. Keselowski a tenu bon au redémarrage, mais a été dépassé par Elliott et ses coéquipiers avec neuf tours à faire dans la ronde. Elliott a résisté à Byron pour la victoire de la manche, Larson terminant troisième.

Enfin, le tour final est venu, une fusillade de dix tours. Il a répondu aux attentes, prouvant que vous n’avez pas besoin d’épaves pour avoir des courses passionnantes. Elliott, Keselowski et Larson ont présenté un spectacle de spectacles, avec des passes audacieuses se manquant par de simples molécules. Larson a finalement pris la tête, et malgré les efforts magistraux de Keselowski, cela n’a pas suffi puisque Larson a remporté la victoire, son deuxième triomphe dans la All-Star Race.

Bien que l’élan de mi-saison n’assure rien d’autre qu’une place dans la course au championnat, Larson est clairement actuellement le meilleur chien de NASCAR. Reste à savoir s’il pourra maintenir cette course, mais ce qui est indéniable, c’est que l’histoire de Larson montre le pouvoir d’embrasser le pardon au lieu d’annuler la culture.