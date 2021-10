Kyle Lowry a allumé les brûleurs pour le Miami Heat

Il n’a pas fallu longtemps pour que le Miami Heat commence à ressembler à une équipe de Kyle Lowry. C’est probablement parce que Kyle Lowry aime s’assurer que les choses ne prennent pas longtemps.

Le Heat entrera dans le match de vendredi contre les Hornets à 3-1 après une victoire catégorique sur la route à Brooklyn. (Leur seule défaite est survenue en prolongation et avec Lowry en tenue de ville.) Miami s’est déchaînée sur les filets vacillants, accélérant le rythme contre un adversaire lent tout en chassant des tentatives à haut pourcentage au début du chronomètre des tirs. Toutes ces fuites et ces longues balles faisaient clairement partie du plan de match d’Erik Spoelstra; Miami a correctement senti une opportunité contre l’une des défenses de transition les plus permissives et les moins efficaces de la NBA. Mais ils sont également venus comme un sous-produit naturel du Heat branchant Lowry – longtemps l’un des premiers lanceurs d’incendie de la ligue – dans leur attaque.

Après un rappel décevant à leur finale dans la bulle qui les a vus terminer sixième dans l’Est et se faire complètement enfuir par les Bucks au premier tour, le Heat est entré dans l’intersaison ayant besoin de quelques améliorations s’il avait l’intention de revenir dans les rangs du titre. prétendants. C’était toute une liste d’achats : une défense de point d’attaque plus forte, plus de sens du jeu dans la zone arrière et une meilleure option de prise et de tir sur le ballon lorsque l’offensive passe par les All-Stars Jimmy Butler et Bam Adebayo. Miami, qui n’a pas réussi à marquer un point par possession contre Milwaukee après avoir terminé la saison 2020-21 au 19e rang en termes d’efficacité offensive, avait besoin d’une infusion d’expérience, de talent de marqueur et de création de coups.

Lowry, l’ami de longue date de Butler, le parrain de sa fille et l’ancien partenaire de la zone arrière de l’équipe américaine, a coché toutes les cases. Acquis de Toronto dans le cadre d’un accord de signature et d’échange de 85 millions de dollars sur trois ans, Lowry a commencé lentement à générer sa propre attaque, mais a déjà fourni une injection vitale de vitesse et d’opportunisme au Heat. La saison dernière, 15,1% des tentatives de tir de Miami ont eu lieu dans les six premières secondes du chronomètre des tirs. C’est jusqu’à 18,1% sur quatre matchs, et une grande partie de l’augmentation provient de Lowry, un squat de 35 ans qui pourrait se profiler comme un bosseur, mais dont le moteur qui tourne sans cesse et la recherche constante d’occasions de marquer ont aidé le Heat à atteindre l’hyperdrive :

La chaleur, montée

Rythme de la saison (possessions par 48 minutes) Points de pause rapide par 48 minutes Fréquence de transition Points par jeu de transition Rythme de la saison (possessions par 48 minutes) Points de pause rapide par 48 minutes Fréquence de transition Points par jeu de transition

2020-21

97,1 11,8 14,9 % 1,267

2021-22, avec Lowry sur le court

106,6 21,9 18,1 % 1,412 Statistiques de transition via le nettoyage de la vitre. Statistiques de pause et de rythme rapides via NBA.com.

« [We’re] réalisant à quelle vitesse vous devez jouer avec Kyle comme meneur. Je pense que nous devons nous y habituer », a récemment déclaré Butler aux journalistes. « Il cherche toujours à lancer le ballon en avant. … Vous devez être en très bonne forme pour participer à ce que nous appelons le « Kyle Chaos ».

Ce chaos a aidé à soutenir le Heat au milieu de luttes offensives ailleurs. Malgré les bons départs de Butler (23,3 points par match sur 47,9% de tirs), Adebayo (19,3 points par match sur 50% de tirs) et le candidat de l’évasion Tyler Herro (21 points et quatre passes décisives par match hors du banc), l’offensive de mi-terrain de Miami est encore très en construction, avec une moyenne lamentable de 82,6 points pour 100 parties dans le demi-terrain, selon Cleaning the Glass, deuxième pire de la ligue, devant seulement les Pistons sans victoire.

Certains dysfonctionnements étaient à prévoir, étant donné la nécessité d’intégrer deux nouveaux partants (Lowry et PJ Tucker) et une nouvelle réserve clé en zone avant (Markieff Morris). Il est également raisonnable de s’attendre à ce que l’attaque tende à la hausse une fois que les tireurs à haut volume Lowry (seulement 8 pour 27 sur le terrain) et Duncan Robinson (31,3% sur un terrain à 3 points, près de 11 points en dessous de sa moyenne de carrière) obtiennent leur tir. coups en ligne. Lorsque des chutes de tir surviennent, cependant, c’est terriblement agréable d’avoir un autre moyen de punir l’opposition; Le penchant de Lowry pour accélérer le rythme après un rebond – Miami se classe septième pour les points par possession sur un échec, selon PBP Stats, après avoir terminé 18e la saison dernière – en fournit un.

L’arrivée de Lowry apporte également une forme de punition à l’autre bout. Miami est en tête de la ligue en termes d’efficacité défensive, rythmée par un nouveau look de cinq de départ qui a jusqu’à présent placé les infractions dans le foutu Million Dollar Dream.

Le quinquennat composé d’Adebayo, Tucker, Robinson, Butler et Lowry n’a accordé que 80 points en 44 minutes, maintenant ses adversaires à 35,8% des tirs. Ajout de Lowry et Tucker sous-dimensionnés mais tenaces, dont aucun n’a fait une équipe All-Defensive au cours de leur longue carrière, ce qui ressemble à un péché, au quintuple sélection All-Defense Butler et à la quatrième place du joueur défensif de l’année Adebayo donne au Heat la liberté de changer à peu près n’importe quelle tâche sur une possession donnée tout en étant confiant dans sa capacité à couper les entraînements, les post-ups stonewall, les jumpers de concours et provoquer des revirements.

« Je peux être sur [Kevin Durant], puis Bam changera, et je me dis ‘Cool’ », a déclaré Tucker aux journalistes après la victoire sur les Nets. « Ensuite, Jimmy changera et je me dis ‘Cool.’ Ensuite, Kyle changera, et je me dis « Cool ».

C’est une unité qui ne concède rien de facile, qui saisit les faibles manieurs de balle et les passes en sucette, et cherche des opportunités pour amener le combat à l’offensive, plutôt que de rester sur ses talons. (Même le maillon faible, Robinson, mesure 6 pieds 7 pouces et pèse 215 livres et est prêt à rivaliser lorsque les buteurs adverses tentent de le chasser sur des interrupteurs.) Cette approche offensive peut donner une identité à une équipe, inculquant la conviction de gagner même lorsque son infraction reste un travail en cours.

« Tout ne se passera pas bien tous les soirs », a récemment déclaré Butler. « Mais quand vous avez des chiens, ils vont toujours trouver un moyen de gagner, et nous en avons quelques-uns qui adorent sortir et jouer au bully ball. »

Et les nuits où tout ne va pas bien, comme, disons, lorsqu’une plus grande part des 42 tentatives à 3 points par match que Miami permet de commencer à traverser le filet, ce sera à ces chiens de se lever du tapis. et trouver une autre solution. C’est pourquoi ils ont eu Lowry : pour faire face à ces situations, se regrouper et trouver un autre moyen de gagner. Ça n’a pas toujours l’air joli. Mais cela ne prend généralement pas très longtemps.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer