Kyle Lowry a été expulsé pour n’avoir rien fait lors de sa deuxième faute technique

Le Miami Heat était déjà en désavantage numérique lorsqu’ils se sont rendus pour affronter les Portland Trail Blazers mercredi soir. Le Heat joue sans les stars blessées Jimmy Butler et Bam Adebayo, et n’a toujours pas l’attaquant de réserve Markieff Morris de retour après son affrontement avec Nikola Jokic plus tôt cette année. Malgré une liste qui a été gravement compromise par les blessures et Covid pendant la majeure partie de la saison, le Heat est toujours au cœur de la course aux éliminatoires de la Conférence Est.

L’alignement de Miami est devenu encore plus restreint à mi-chemin du match contre les Blazers. Après avoir reçu une faute technique plus tôt dans le match, le meneur vétéran Kyle Lowry a été appelé pour sa deuxième faute technique et son éjection ultérieure au cours d’un moment déroutant juste avant la mi-temps.

Lowry a apparemment été appelé pour une faute technique pour …. renvoyer doucement le ballon à l’arbitre ? Je pense? Vérifiez le ici.

Peut-être que Lowry a dit quelque chose avant de lancer la balle qui lui a valu la technique. Il a définitivement dit quelque chose après qu’il ait été retiré du jeu.

La bonne nouvelle pour le Heat est qu’ils ont quand même gagné le match, 115-109. Max Strus a marqué 25 points et frappé sept tirs à trois points pour aider à la clé de la victoire pour Miami. Si la saison se terminait aujourd’hui, le Heat serait la tête de série no 4 de la Conférence Est. C’est impressionnant étant donné que l’alignement a été compromis toute la saison.

Un incident similaire est arrivé à Lowry l’année dernière alors qu’il jouait pour les Raptors de Toronto :

Lowry lançant le ballon à l’arbitre ne valait certainement pas une faute technique. Peut-être que quelque chose qu’il a dit méritait un deuxième T, mais il est difficile de lui reprocher d’être contrarié. Ces matchs avec des joueurs blessés comptent exactement comme tout autre match de saison régulière au classement, et le Heat a besoin de toutes les victoires possibles pour suivre les Bulls, les Bucks et les Nets.

Les arbitres doivent contrôler le jeu sans se faire les vedettes du spectacle. Dans ce cas, frapper Lowry avec une faute technique qui a conduit à une éjection semble injustifié.