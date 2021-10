Kyle Lowry boite aux vestiaires avec une blessure à la cheville

Le joueur de Miami Heat, Kyle Lowry boite dans le vestiaire avec un blessure dans le cheville dans le match contre les Milwaukee Bucks dans le NBA.

Les débuts de la star de Miami Heat Kyle Lowry pour la franchise ont connu un début difficile alors que l’ancien champion de la NBA se dirige vers les vestiaires au deuxième quart.

Le joueur de 35 ans s’est tordu la cheville en conduisant au panier et a accidentellement marché sur le pied droit de l’attaquant des Milwaukee Bucks Pat Connaughton. Lowry est immédiatement tombé au sol avant de boiter dans les vestiaires de Heat pour un traitement avant la mi-temps.

Kyle Lowry a roulé sa cheville gauche et se dirige directement vers les vestiaires. @ MiamiHEAT | #Culture de la chaleur pic.twitter.com/YrxTrao6hC – Bally Sports Sun : HEAT (@BallyHEAT) 22 octobre 2021

C’était un grand signe que Lowry était capable de sortir du terrain en boitant et n’avait pas besoin d’aide supplémentaire. De plus, il a aidé la cause Heat qui était en première mi-temps contre les champions en titre entraînés par un premier quart-temps de 40 points.

Heureusement, l’équipe est immédiatement revenue à la base lorsque Lowry est revenu sur le banc après avoir reçu un traitement rapide (via Miami Heat).