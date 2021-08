Kyle Lowry et Demar Derozan pourraient apporter leur alchimie au Heat

in

Les joueurs vedettes de la NBA, Kyle Lowry Oui Demar Derozan Ils pourraient apporter leur chimie au chaleur de Miami.

Où jouera le meneur de jeu joueur autonome Kyle Lowry une fois la saison 2021-22 du NBA dérouler votre tapis rouge ? South Beach semble être une très bonne destination pour Lowry, et il est prévu que Jimmy Butler Le Miami Heat est également venu payer avec un accord de prolongation en cours, selon Jake Fischer de Bleacher Report.

Aussi le joueur vedette Demar Derozan pourrait atteindre le chaleur de Miami et avec cet accord, les choses iront plus que bien puisqu’ils auront 3 joueurs de noms de la NBA.

Ici les données :

Tous les yeux restent concentrés sur l’avenir de Kyle Lowry alors que la période d’agence libre de la NBA se prépare à ouvrir à 18 h HE lundi. Les nouvelles dans la ligue, à ce stade, indiquent clairement que le meneur All-Star rejoint Jimmy Butler et le Miami Heat par le biais d’un accord de signature et d’échange avec Toronto. Le Heat devrait également signer Butler pour une prolongation de contrat lucrative, ont déclaré des sources à B / R.

Peut-être dans un mouvement qui indique que le Heat se prépare à accueillir le salaire de Lowry et Butler à long terme, les rumeurs disent que le Heat recherche un échange avec les Raptors qui enverra Precious Achiuwa.

Dragic devrait se rendre à Toronto dans le cadre d’un tel accord, que les sources de la ligue espèrent inclure Precious Achiuwa. Il existe une croyance parmi les dirigeants rivaux que Dragic et Achiuwa pourraient être redirigés ailleurs dans des opérations ultérieures.