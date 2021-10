Kyle Pitts est là et les Chiefs peuvent toujours résoudre ce problème

Les Chiefs ont absolument craché cette saison. Ils ont la pire défense du football, se sont tirés des balles dans le pied à plusieurs reprises avec des revirements stupides qui sont difficiles à reproduire, et ils ont fait un mauvais travail en construisant une liste complète avec une profondeur au-delà des meilleurs chiens que tout le monde connaît.

Tous ces problèmes se sont réunis dans le même match pour les Chiefs, entraînant une défaite de 27-3 aux mains des Titans. Alors que les Chiefs ont réussi à ralentir Derrick Henry de manière choquante, le tenant à seulement trois mètres par course, ils ont toujours été incendiés par Ryan Tannehill et AJ Brown.

Normalement, les Chiefs n’ont pas de problème à jouer contre des équipes qui peuvent marquer beaucoup de points. C’est les chefs. Bien sûr, l’autre équipe peut marquer 30 contre sa défense, mais elle peut facilement marquer 35 ou 40.

Ce score a toujours été répandu pour les Chiefs cette année. Avant la semaine 7, ils se classaient au premier rang des points par trajet avec une moyenne de 3,24 points par trajet selon Football Outsiders. C’est une note considérablement plus élevée que l’attaque de l’année dernière (2,86) et leur attaque gagnante du Super Bowl en 2019 (2,70).

En termes de points par trajet, les Chiefs marquent à leur plus haut taux jamais enregistré avec Patrick Mahomes à la barre. Ils retournent également la balle plus qu’ils ne l’ont jamais fait. Alors que les Chiefs peuvent encore marquer les yeux fermés, ils ont fait tellement d’erreurs. À l’approche de leur affrontement contre les Titans, les Chiefs ont enregistré en moyenne 0,236 revirements par entraînement, durent facilement dans la NFL. Juste pour référence, et pour comprendre à quel point les Chiefs ont été incapables de conserver le ballon, les Jaguars se sont classés 31e, avec une moyenne de 0,188 revirements par entraînement.

Même pour une collection historiquement bonne de talents offensifs, il est difficile de surmonter tous les revirements – puis ils en ont ajouté trois autres contre les Titans, leur donnant 17 revirements sur l’année. En sept matchs, les Chiefs ont déjà retourné le ballon plus qu’ils ne l’ont fait en 2020 (16). C’est un principe de base du football selon lequel gagner est difficile sans ballon.

Certains sont des jeux incroyablement malchanceux comme Tyreek Hill qui laisse tomber le ballon et se fait intercepter au cours des semaines consécutives. Ou Mahomes tâtonnant un claquement et essayant de lancer une prière tout en se faisant frapper sur une pièce cassée.

Les Chiefs ont également eu des chiffres d’affaires ordinaires qui ne ressemblent pas à des problèmes de Madden. Ils ne font que retourner le ballon à des moments extrêmement inopportuns, comme Clyde Edwards-Helaire tâtonnant pour organiser une défaite contre les Ravens lors de la deuxième semaine.

L’offensive est toujours l’une des meilleures de la ligue, mais ils retournent le ballon comme une équipe qui ne gagne que deux ou trois matchs dans une saison. Ces problèmes sont mauvais (et malchanceux), mais les Chiefs sont confrontés à un problème encore plus important s’ils veulent organiser une série de séries éliminatoires cette année.

La défense des chefs. Oh, la défense des chefs.

C’est un désastre total. Décomposons-le d’abord avec quelques chiffres simples. Les Chiefs accordent 6,6 verges par match. La moyenne de la ligue est actuellement de 5,7. Les Chiefs accordent 8,6 verges par tentative de passe. La moyenne de la ligue est de 7,4. Les Chiefs accordent 4,7 verges par course. La moyenne de la ligue est de 4,3.

Tu vois où va ? Globalement mauvais, mauvais contre la passe, mauvais contre la course. Mauvais mauvais mauvais. C’est sans équivoque l’une des pires défenses de la ligue et probablement la pire.

La défense des Chiefs n’a cessé de s’aggraver au fil des ans. Lorsqu’ils ont remporté le Super Bowl en 2019, la défense s’est classée 16e en verges adverses par match (5,4). Ce classement est tombé à la 20e place en 2020 (5,6) avant de s’effondrer la dernière saison.

Alors que le coordinateur défensif Steve Spagnuolo mérite certainement une part de blâme, la défense des Chiefs n’est tout simplement pas si talentueuse. Sur la ligne défensive, ils ont le joueur de ligne superstar Chris Jones, qui a été obligé de partager son temps entre l’ailier défensif et le tacle défensif parce que les autres gars sur le tableau de profondeur ne sont tout simplement pas si bons. Il est difficile de générer un jeu de ligne défensif cohérent lorsque le groupe est composé d’un tas de plaqués défensifs et d’un attaquant de bord sous-performant en Frank Clark.

Les secondeurs ne sont pas de quoi s’enthousiasmer et ils ont également besoin d’une infusion de talent dans le secondaire. Tyrann Mathieu et Juan Thornhill ont toujours le talent pour être un duo de sécurité de haut niveau, mais ils n’ont pas toujours joué comme ça cette année.

Leur groupe de demi de coin est intéressant parce que ce sont des gars qui appartiennent à la ligue, mais on leur demande de jouer un rôle un peu trop important pour une défense qui a des aspirations de championnat. Il s’agit du directeur général Brett Veach pour avoir essentiellement omis de fournir à l’alignement le talent requis pour rester juste assez compétitif en défense afin que Mahomes et l’offensive puissent faire leur travail.

Il est difficile de blâmer une seule personne pour les échecs des chefs jusqu’à présent. Ce n’est pas un cas où Mahomes est « compris ». Ceci est un cas d’étude de ce qui arrive à une liste de niveau championnat qui se détériore lentement au fil des ans. Chaque erreur s’amplifie à mesure que les marges d’erreur deviennent de plus en plus petites – les Chiefs commettent plus d’erreurs que quiconque dans la ligue.

C’est Football 101. Retourner le ballon à la vitesse du son et forcer une mauvaise défense à rester sur le terrain est une recette pour l’échec. Heureusement, ils ont toujours une excellente attaque qui peut les garder dans la plupart des matchs. À 3-4, les Chiefs font face à une bataille difficile pour organiser une course en séries éliminatoires, mais ils peuvent certainement encore y arriver. S’ils peuvent avoir un peu plus de chance avec les revirements et que la défense s’améliore légèrement, ils ont encore une chance de gagner l’AFC West. Cette équipe est encore capable d’arracher une longue séquence de victoires au cours de la saison.

La saison des Chiefs n’est pas encore perdue, mais ils doivent redevenir les Chiefs en ce moment.

NFL Week 7 Awards: les Buccaneers ont facilement eu la meilleure célébration de groupe TD