Les sœurs de Kyle Richards, Kim Richards et Kathy Hilton, étaient là lorsqu’elle a été interrogée sur le commentaire sur le nez. Kim a seulement ri, mais Hilton a en fait pris la défense de Lisa Vanderpump, disant qu’elle “aime Kyle” et “ne ferait jamais ça”. Il a été supposé que c’était de l’ombre de la part de Hilton. Peut-être, mais si Hilton, un nouveau venu sur Real Housewives of Beverly Hills, ne le sait pas encore, Vanderpump le ferait très bien.