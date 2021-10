Kyle Richards — Bons gènes ou bons docteurs ?!

Kyle Richards a encore des regards qui pourraient tuer !

Voici la version de 16 ans de l’ancienne enfant star dans les rues de West Hollywood après avoir dîné au restaurant en 1985 (à gauche). À l’âge de 8 ans, elle n’a montré aucune peur de se mettre sous les projecteurs dans l’original « Halloween » de 1978.

Et, 36 ans plus tard… la « Real Housewife of Beverly Hills », âgée de 52 ans, s’est déguisée pour la première du dernier film « Halloween » – où elle reprendra son rôle d’origine – quelques semaines seulement. il y a à Hollywood (à droite).

Effrayant comme elle a bien vieilli !

La question est …