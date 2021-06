Actuellement, Real Housewives of Beverly Hills n’a que trois épisodes dans la saison 11 et, dans la mesure où elle montre à la caméra, vous ne sauriez pas qu’il y a des problèmes à l’horizon pour Erika Jayne. Elle plaisante et participe avec les autres dames et s’habille toujours à neuf chaque fois qu’elle en a l’occasion. En fait, lors de leur voyage à Lake Tahoe, Erika Jayne n’a eu que des mots élogieux sur son mari, disant qu’il la laissait être elle-même et qu’elle faisait de même pour lui.